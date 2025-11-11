Sweetwater County Arrest Report for November 11, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
CIG, MURAT
Age: 33
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-10
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unauthorized aliens-invalid out-of-state drivers licenses
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Tail Lamps – All Vehicles
- Status: PENDING, Bond: #15527, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MCQUITTY, TRAJAN LENN
Age: 34
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-10
Arresting Agency: GRFD
Charges:
- Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #15526, CASH, $500, Court: DISTRICT COURT
WRIGHT, JEANETTE LYNN
Age: 34
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-10
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #15523, CASH OR SURETY, $3500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Breach of Peace (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #15523, CASH OR SURETY, $3500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.