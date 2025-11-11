Sweetwater County Arrest Report for November 11, 2025

Sweetwater County Arrest Report for November 11, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


CIG, MURAT

Age: 33

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-10

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unauthorized aliens-invalid out-of-state drivers licenses
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Tail Lamps – All Vehicles
    • Status: PENDING, Bond: #15527, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MCQUITTY, TRAJAN LENN

Age: 34

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-10

Arresting Agency: GRFD

Charges:

  • Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #15526, CASH, $500, Court: DISTRICT COURT

WRIGHT, JEANETTE LYNN

Age: 34

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-10

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #15523, CASH OR SURETY, $3500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Breach of Peace (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #15523, CASH OR SURETY, $3500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

