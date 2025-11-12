Sweetwater County Arrest Report for November 12, 2025

Sweetwater County Arrest Report for November 12, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


WOODS, TERA CHRISTINE

Age: 33

Address: GREEN RIVER, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-11

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Endangering Children – Permitting Child to Remain in Area with Methamphetamine
    • Status: PENDING, Bond: #15528, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

GLOVER, BRADLEY DEAN

Age: 24

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-11

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

HAMILTON, ANDREW MORGAN

Age: 27

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-12

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Obedience to Traffic-Control Device
    • Status: PENDING, Bond: #15530, CASH OR SURETY, $1250, Court: GR MUNICIPAL COURT
  • No Valid DL and/or violation of DL conditions
    • Status: PENDING, Bond: #15530, CASH OR SURETY, $1250, Court: GR MUNICIPAL COURT
  • DWUI of Controlled Substance
    • Status: PENDING, Bond: #15530, CASH OR SURETY, $1250, Court: GR MUNICIPAL COURT
  • When Headlamps Required
    • Status: PENDING, Bond: #15530, CASH OR SURETY, $1250, Court: GR MUNICIPAL COURT
  • Turn Signals Required
    • Status: PENDING, Bond: #15530, CASH OR SURETY, $1250, Court: GR MUNICIPAL COURT

BULLOCK, COLBY JEFFERY

Age: 36

Address: RELIANCE, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-12

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Warrant Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15531, CASH, $1000, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Local Standouts Earn All-State Volleyball Honors

Local Standouts Earn All-State Volleyball Honors

Four Lady Wolves Swimmers Earn 4A All-State Honors

Four Lady Wolves Swimmers Earn 4A All-State Honors

Cowboys Improve to 3-0 Behind Dennis and Rojas; Cowgirls Fall on the Road at UT Arlington

Cowboys Improve to 3-0 Behind Dennis and Rojas; Cowgirls Fall on the Road at UT Arlington

Two Farson-Eden Seniors Named to 1A All-Conference Volleyball Team

Two Farson-Eden Seniors Named to 1A All-Conference Volleyball Team