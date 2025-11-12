Sweetwater County Arrest Report for November 12, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
WOODS, TERA CHRISTINE
Age: 33
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-11
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Endangering Children – Permitting Child to Remain in Area with Methamphetamine
- Status: PENDING, Bond: #15528, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GLOVER, BRADLEY DEAN
Age: 24
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-11
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HAMILTON, ANDREW MORGAN
Age: 27
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-12
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Obedience to Traffic-Control Device
- Status: PENDING, Bond: #15530, CASH OR SURETY, $1250, Court: GR MUNICIPAL COURT
- No Valid DL and/or violation of DL conditions
- Status: PENDING, Bond: #15530, CASH OR SURETY, $1250, Court: GR MUNICIPAL COURT
- DWUI of Controlled Substance
- Status: PENDING, Bond: #15530, CASH OR SURETY, $1250, Court: GR MUNICIPAL COURT
- When Headlamps Required
- Status: PENDING, Bond: #15530, CASH OR SURETY, $1250, Court: GR MUNICIPAL COURT
- Turn Signals Required
- Status: PENDING, Bond: #15530, CASH OR SURETY, $1250, Court: GR MUNICIPAL COURT
BULLOCK, COLBY JEFFERY
Age: 36
Address: RELIANCE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-12
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Warrant Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15531, CASH, $1000, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.