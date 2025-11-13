Sweetwater County Arrest Report for November 13, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
DUNCAN, CAMEN MICHAEL
Age: 28
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-12
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Battery
- Status: PENDING, Bond: #15532, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
JOHNSON, TRAE ALAN
Age: 34
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-12
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15538, CASH, $4015, Court: DISTRICT COURT
LEGERSKI, ELIZABETH KATHRYN
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-12
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15539, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SCHWANKE, ELIZABETH ALENE
Age: 43
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-12
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Fleeing or Attempting to Elude Police Officers (WRNT PR)
- Status: PENDING, Bond: #15535, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense (WRNT PR)
- Status: PENDING, Bond: #15536, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Drunk in Public-1st Offense (WRNT FTP)
- Status: PENDING, Bond: #15537, CASH, $410, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.