Sweetwater County Arrest Report for November 13, 2025

Sweetwater County Arrest Report for November 13, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


DUNCAN, CAMEN MICHAEL

Age: 28

Address: ROCK SPRINGS, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-12

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Domestic Battery
    • Status: PENDING, Bond: #15532, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT

JOHNSON, TRAE ALAN

Age: 34

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-12

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15538, CASH, $4015, Court: DISTRICT COURT

LEGERSKI, ELIZABETH KATHRYN

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-12

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15539, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SCHWANKE, ELIZABETH ALENE

Age: 43

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-12

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Fleeing or Attempting to Elude Police Officers (WRNT PR)
    • Status: PENDING, Bond: #15535, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense (WRNT PR)
    • Status: PENDING, Bond: #15536, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Drunk in Public-1st Offense (WRNT FTP)
    • Status: PENDING, Bond: #15537, CASH, $410, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Pokes in the Pros: Wingard Shines as Jaguars Stay in Playoff Hunt

Pokes in the Pros: Wingard Shines as Jaguars Stay in Playoff Hunt

Sweetwater County Arrest Report for November 12, 2025

Sweetwater County Arrest Report for November 12, 2025

Local Standouts Earn All-State Volleyball Honors

Local Standouts Earn All-State Volleyball Honors

Four Lady Wolves Swimmers Earn 4A All-State Honors

Four Lady Wolves Swimmers Earn 4A All-State Honors