Sweetwater County Arrest Report for November 14, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
SANCHES, STEVEN
Age: 29
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-13
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15540, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
HERNANDEZ SIMANCAS, ROYVIER DAVID
Age: 32
Address: DENVER, CO
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-11-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: FEDERAL COURT
LORA, JOAQUIN ANTONIO
Age: 30
Address: ORLANDO, FL
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Theft – > $1000 (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #15545, CASH, $50000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MEDINA, JERRY ANTHONY
Age: 49
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-11-13
Scheduled Release: 2025-11-27
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI .08 or Greater as Measured w/in 2 Hrs (WRNT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: GR MUNICIPAL COURT
RAFIBAEV, SOKHIBDZHAN
Age: 39
Address: BROOKLYN, NY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-11-13
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: FEDERAL COURT
EVANS, BRAYDON CONNER
Age: 24
Address: GAINESVILLE, TX
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
- Status: PENDING, Bond: #15546, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15546, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CASE, BRADLEY JAMES
Age: 27
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-14
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15547, CASH OR SURETY, $1100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15547, CASH OR SURETY, $1100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HUNTINGTON, EVANGELINA
Age: 68
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-14
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI of Combination Alcohol & Drugs
- Status: PENDING, Bond: #15548, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT
EDWARDS, OWEN KENNETH
Age: 30
Address: FOLSOM, LA
Booking: 2025-11-13
Released: 2025-11-13
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI of Controlled Substance
- Status: PENDING, Bond: #15541, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.