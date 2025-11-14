Sweetwater County Arrest Report for November 14, 2025

Sweetwater County Arrest Report for November 14, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


SANCHES, STEVEN

Age: 29

Address: ROCK SPRINGS, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-13

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15540, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

HERNANDEZ SIMANCAS, ROYVIER DAVID

Age: 32

Address: DENVER, CO

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-11-13

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: FEDERAL COURT

LORA, JOAQUIN ANTONIO

Age: 30

Address: ORLANDO, FL

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-13

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Theft – > $1000 (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #15545, CASH, $50000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MEDINA, JERRY ANTHONY

Age: 49

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-11-13

Scheduled Release: 2025-11-27

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI .08 or Greater as Measured w/in 2 Hrs (WRNT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: GR MUNICIPAL COURT

RAFIBAEV, SOKHIBDZHAN

Age: 39

Address: BROOKLYN, NY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-11-13

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: FEDERAL COURT

EVANS, BRAYDON CONNER

Age: 24

Address: GAINESVILLE, TX

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-13

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
    • Status: PENDING, Bond: #15546, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15546, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CASE, BRADLEY JAMES

Age: 27

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-14

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15547, CASH OR SURETY, $1100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15547, CASH OR SURETY, $1100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

HUNTINGTON, EVANGELINA

Age: 68

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-14

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI of Combination Alcohol & Drugs
    • Status: PENDING, Bond: #15548, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT

EDWARDS, OWEN KENNETH

Age: 30

Address: FOLSOM, LA

Booking: 2025-11-13

Released: 2025-11-13

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI of Controlled Substance
    • Status: PENDING, Bond: #15541, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Cowboys Travel to Fresno State for Saturday Night Matchup

Cowboys Travel to Fresno State for Saturday Night Matchup

Police Chief’s Daughter Accused of Felony in Alleged Dog Poisoning

Police Chief’s Daughter Accused of Felony in Alleged Dog Poisoning

Cowboys, Pilots Set for Battle of Unbeatens Saturday in Laramie

Cowboys, Pilots Set for Battle of Unbeatens Saturday in Laramie

Get in the Spirit at the Annual Home & Holiday Show

Get in the Spirit at the Annual Home & Holiday Show