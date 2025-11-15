Sweetwater County Arrest Report for November 15, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
NIEDRINGHAUS, ASHLYNE MIKA
Age: 24
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-11-14
Scheduled Release: 2026-02-12
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
STORMENT, BRAYDEN MICHAEL
Age: 19
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-11-14
Scheduled Release: 2025-11-15
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LOPEZ LAZO, IVANDY
Age: 41
Address: HOUSTON, TX
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-11-14
Arresting Agency: WHP
PERDOMO MARTINEZ, EMILIO
Age: 48
Address: ANTIOCH, TN
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-11-14
Arresting Agency: WHP
OLSON, JAYLEIGH MARIE
Age: 31
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-15
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Paraphernalia (Possession w/Intent to Use) (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15552, CASH OR SURETY, $450, Court: GR MUNICIPAL COURT
- Shoplifting-Conceals-1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15553, CASH, $1220, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 1st Offense (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #15554, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.