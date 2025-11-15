Sweetwater County Arrest Report for November 15, 2025

Sweetwater County Arrest Report for November 15, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


NIEDRINGHAUS, ASHLYNE MIKA

Age: 24

Address: ROCK SPRINGS, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-11-14

Scheduled Release: 2026-02-12

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

STORMENT, BRAYDEN MICHAEL

Age: 19

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-11-14

Scheduled Release: 2025-11-15

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

LOPEZ LAZO, IVANDY

Age: 41

Address: HOUSTON, TX

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-11-14

Arresting Agency: WHP

PERDOMO MARTINEZ, EMILIO

Age: 48

Address: ANTIOCH, TN

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-11-14

Arresting Agency: WHP

OLSON, JAYLEIGH MARIE

Age: 31

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-15

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Paraphernalia (Possession w/Intent to Use) (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15552, CASH OR SURETY, $450, Court: GR MUNICIPAL COURT
  • Shoplifting-Conceals-1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15553, CASH, $1220, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 1st Offense (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #15554, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Tiger Talk: Santiago Cruz with Tiger Football and Wrestling

Tiger Talk: Santiago Cruz with Tiger Football and Wrestling

Mountain View Outlasts Big Horn in Thriller 2A State Championship

Mountain View Outlasts Big Horn in Thriller 2A State Championship

Sweetwater County Arrest Report for November 14, 2025

Sweetwater County Arrest Report for November 14, 2025

Cowboys Travel to Fresno State for Saturday Night Matchup

Cowboys Travel to Fresno State for Saturday Night Matchup