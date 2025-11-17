Sweetwater County Arrest Report for November 17, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
SMITH, BRAXTON ROBERT
Age: 21
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-16
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15566, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
RICKERT, NATHANIEL SCOT
Age: 24
Address: DIAMONDVILLE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-16
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15560, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15560, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15560, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.