Sweetwater County Arrest Report for November 17, 2025

Sweetwater County Arrest Report for November 17, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


SMITH, BRAXTON ROBERT

Age: 21

Address: ROCK SPRINGS, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-16

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15566, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

RICKERT, NATHANIEL SCOT

Age: 24

Address: DIAMONDVILLE, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-16

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15560, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15560, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15560, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Wyoming’s Gores Earns Mountain West Freshman of the Week Honor

Wyoming’s Gores Earns Mountain West Freshman of the Week Honor

Sweetwater County Arrest Report for November 16, 2025

Sweetwater County Arrest Report for November 16, 2025

Pokes Struggle on Offense in Rainy 24–3 Loss at Fresno State

Pokes Struggle on Offense in Rainy 24–3 Loss at Fresno State

Walker, Harris Lead Wyoming to 4-0 Start With Win Over Portland

Walker, Harris Lead Wyoming to 4-0 Start With Win Over Portland