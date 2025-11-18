Sweetwater County Arrest Report for November 18, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
RODRIGUEZ, JOSEPH DANIEL
Age: 37
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-17
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #15568, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
WESWEETS, MARCELLE LEE
Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-11-17
Scheduled Release: 2025-12-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DURAN SERRATO, OCTAVIO
Age: 47
Address: NAMPA, ID
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-11-17
Arresting Agency: ICE
PAXTON, GERALD LYNN
Age: 60
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-17
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI of Controlled Substance 2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #15569, CASH OR SURETY, $860, Court: GR MUNICIPAL COURT
MARTINEZ, EDISON
Age: 34
Address: OGDEN, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Exceed 75 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
- Status: PENDING, Bond: #15570, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15570, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15570, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.