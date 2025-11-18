Sweetwater County Arrest Report for November 18, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

RODRIGUEZ, JOSEPH DANIEL

Age: 37

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-17

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #15568, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT

WESWEETS, MARCELLE LEE

Age: 42

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-11-17

Scheduled Release: 2025-12-13

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

DURAN SERRATO, OCTAVIO

Age: 47

Address:  NAMPA, ID

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-11-17

Arresting Agency: ICE

PAXTON, GERALD LYNN

Age: 60

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-17

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI of Controlled Substance 2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15569, CASH OR SURETY, $860, Court: GR MUNICIPAL COURT

MARTINEZ, EDISON

Age: 34

Address: OGDEN, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-18

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Exceed 75 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
    • Status: PENDING, Bond: #15570, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15570, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15570, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

