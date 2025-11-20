Sweetwater County Arrest Report for November 20, 2025

Sweetwater County Arrest Report for November 20, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


JOY, COURTNEY MICHELLE

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type:  PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-20

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15594, CASH OR SURETY, $1100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15594, CASH OR SURETY, $1100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


AVALOS, JESUS ANDREW

Age: 28

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type:  PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-19

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15591, CASH OR SURETY, $1600, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15591, CASH OR SURETY, $1600, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15591, CASH OR SURETY, $1600, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



PRAYTOR, NEVAEH LLEH

Age: 19

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-19

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Possession, Manufacture, or Disposition of Deadly Weapon with Unlawful Intent (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #15590, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT



DUNN, ROBERT ANDREW

Age: 42

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-19

Released: 2025-11-19

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15592, CASH, $490, Court: RS MUNICIPAL COURT



STILLMAN, JEFFERY

Age: 49

Address: WANSHIP, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-20

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15593, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
    • Status: PENDING, Bond: #15593, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

