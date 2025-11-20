Sweetwater County Arrest Report for November 20, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
JOY, COURTNEY MICHELLE
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-20
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15594, CASH OR SURETY, $1100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15594, CASH OR SURETY, $1100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
AVALOS, JESUS ANDREW
Age: 28
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15591, CASH OR SURETY, $1600, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15591, CASH OR SURETY, $1600, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15591, CASH OR SURETY, $1600, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
PRAYTOR, NEVAEH LLEH
Age: 19
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Possession, Manufacture, or Disposition of Deadly Weapon with Unlawful Intent (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #15590, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
DUNN, ROBERT ANDREW
Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-19
Released: 2025-11-19
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15592, CASH, $490, Court: RS MUNICIPAL COURT
STILLMAN, JEFFERY
Age: 49
Address: WANSHIP, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-20
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15593, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
- Status: PENDING, Bond: #15593, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.