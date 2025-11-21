Sweetwater County Arrest Report for November 21, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
KHUBIEV, ALKHAZ
Age: 37
Address: DES PLAINES, IL
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-11-20
Arresting Agency: WHP
CAPOZZA, BODIE J
Age: 26
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-20
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15596, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15596, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Valid Title, Registration, Plates or Permits
- Status: PENDING, Bond: #15596, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
PADILLA SOLANO, JESUS
Age: 33
Address: BUHL, ID
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-11-20
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
GAMBLE, LEANNA ROSE
Age: 44
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED WEEKEND RELEASE
Booking Date: 2025-11-20
Released: 2025-11-26
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SAIZ, ISAIAH DANIEL
Age: 24
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-21
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Interference with Peace Officer – Intent and knowing cause bodlily injury to a peace officer
- Status: PENDING, Bond: #15597, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 3rd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15597, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15597, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Provide Proof of Liability Coverage
- Status: PENDING, Bond: #15597, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
- Status: PENDING, Bond: #15597, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Traffic Control Signals – Right on Red
- Status: PENDING, Bond: #15597, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Container While Operating a Motor Vehicle
- Status: PENDING, Bond: #15597, BOND REQ GIVEN, $0, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.