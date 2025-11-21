Sweetwater County Arrest Report for November 21, 2025

Sweetwater County Arrest Report for November 21, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


KHUBIEV, ALKHAZ

Age: 37

Address: DES PLAINES, IL

Booking Type:  ICE HOLD

Booking Date: 2025-11-20

Arresting Agency: WHP


CAPOZZA, BODIE J

Age: 26

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type:  PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-20

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15596, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15596, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Valid Title, Registration, Plates or Permits
    • Status: PENDING, Bond: #15596, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



PADILLA SOLANO, JESUS

Age: 33

Address: BUHL, ID

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-11-20

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER



GAMBLE, LEANNA ROSE

Age: 44

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED WEEKEND RELEASE

Booking Date: 2025-11-20

Released: 2025-11-26

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



SAIZ, ISAIAH DANIEL

Age: 24

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-21

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Interference with Peace Officer – Intent and knowing cause bodlily injury to a peace officer
    • Status: PENDING, Bond: #15597, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 3rd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15597, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15597, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Provide Proof of Liability Coverage
    • Status: PENDING, Bond: #15597, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
    • Status: PENDING, Bond: #15597, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Traffic Control Signals – Right on Red
    • Status: PENDING, Bond: #15597, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Container While Operating a Motor Vehicle
    • Status: PENDING, Bond: #15597, BOND REQ GIVEN, $0, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

