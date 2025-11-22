Sweetwater County Arrest Report for November 22, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


MARTINEZ, ERIC RUDOLPH

Age: 53

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type:  PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-21

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #15601, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


SMITH, JAMES NOAH

Age: 29

Address: BELLA VISTA, AR

Booking Type:  PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-21

Arresting Agency:  NWS HOLD



FINCH, ROSANNA GABRIELLE

Age: 27

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-21

Arresting Agency: RSDP

Charges:

  • Burglary (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #15602, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT



CALLAHAN, DYLLAN MATHEW

Age: 21

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-22

Arresting Agency: RSDP

Charges:

  • DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15603, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT



ARMIJO, ESTRELLA NEVAEH

Age: 20

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-11-21

Released: 2025-11-23

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI of Alcohol .08 or Greater (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: GR MUNICIPAL COURT



SAMSEL, JOHN WYLANTA

Age: 55

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-21

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15604, CASH, $450, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15605, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



BONILLA CRUZ, OSCAR DAVID

Age: 39

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-11-21

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

