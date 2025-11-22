Sweetwater County Arrest Report for November 22, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MARTINEZ, ERIC RUDOLPH
Age: 53
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-21
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #15601, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SMITH, JAMES NOAH
Age: 29
Address: BELLA VISTA, AR
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-21
Arresting Agency: NWS HOLD
FINCH, ROSANNA GABRIELLE
Age: 27
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-21
Arresting Agency: RSDP
Charges:
- Burglary (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #15602, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
CALLAHAN, DYLLAN MATHEW
Age: 21
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-22
Arresting Agency: RSDP
Charges:
- DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15603, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT
ARMIJO, ESTRELLA NEVAEH
Age: 20
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-11-21
Released: 2025-11-23
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI of Alcohol .08 or Greater (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: GR MUNICIPAL COURT
SAMSEL, JOHN WYLANTA
Age: 55
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-21
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15604, CASH, $450, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15605, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BONILLA CRUZ, OSCAR DAVID
Age: 39
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-11-21
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.