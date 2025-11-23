Sweetwater County Arrest Report for November 23, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


ARCHULETA, ALYSSA D

Age: 19

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type:  PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-22

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Domestic Assault – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15607, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


GRIFFITHS, CRAIG MICHAEL

Age: 35

Address: CENTENNIAL, CO

Booking Type:  PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-22

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15608, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • SEAT BELT: DRIVER
    • Status: PENDING, Bond: #15608, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15608, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15608, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


PONCE GUERRERO, JAMPIER

Age: 28

Booking Type:  ICE HOLD

Booking Date: 2025-11-22

Arresting Agency:  SCSO



HERNANDEZ RODRIDGUEZ, JOSE

Age: 41

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-11-22

Arresting Agency: SCSO




WILSON, JOSHUA JAMES

Age: 45

Address: WELLSBORO, PA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-22

Arresting Agency: RSDP

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: , Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT



MORALES AGUILAR, MARTIN

Age: 28

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-11-22

Arresting Agency: ICE



GAMBLE, XADEN SCOTT

Age: 23

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-22

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Domestic Assault – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15607, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



VESSELS, AUDIE MORGAN LAVEL

Age: 20

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-22

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15610, CASH OR SURETY, $1720, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Container in Moving Vehicle
    • Status: PENDING, Bond: #15610, CASH OR SURETY, $1720, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15610, CASH OR SURETY, $1720, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



JENSEN, LAYLA MARIE

Age: 20

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-23

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Youthful Offender – Alcohol of 0.02% or More -1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15611, CASH OR SURETY, $1205, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Maximum Speed Limits – 30 MPH in Residential Zone
    • Status: PENDING, Bond: #15611, CASH OR SURETY, $1205, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

