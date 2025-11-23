Sweetwater County Arrest Report for November 23, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
ARCHULETA, ALYSSA D
Age: 19
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-22
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Assault – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15607, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GRIFFITHS, CRAIG MICHAEL
Age: 35
Address: CENTENNIAL, CO
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-22
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15608, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- SEAT BELT: DRIVER
- Status: PENDING, Bond: #15608, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15608, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15608, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
PONCE GUERRERO, JAMPIER
Age: 28
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-11-22
Arresting Agency: SCSO
HERNANDEZ RODRIDGUEZ, JOSE
Age: 41
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-11-22
Arresting Agency: SCSO
WILSON, JOSHUA JAMES
Age: 45
Address: WELLSBORO, PA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-22
Arresting Agency: RSDP
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: , Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT
MORALES AGUILAR, MARTIN
Age: 28
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-11-22
Arresting Agency: ICE
GAMBLE, XADEN SCOTT
Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-22
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Assault – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15607, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
VESSELS, AUDIE MORGAN LAVEL
Age: 20
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-22
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15610, CASH OR SURETY, $1720, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Container in Moving Vehicle
- Status: PENDING, Bond: #15610, CASH OR SURETY, $1720, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15610, CASH OR SURETY, $1720, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
JENSEN, LAYLA MARIE
Age: 20
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-23
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Youthful Offender – Alcohol of 0.02% or More -1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15611, CASH OR SURETY, $1205, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Maximum Speed Limits – 30 MPH in Residential Zone
- Status: PENDING, Bond: #15611, CASH OR SURETY, $1205, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.