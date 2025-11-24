Sweetwater County Arrest Report for November 24, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
GOMEZ, PHILLIP LEE
Age: 56
Address: POINT OF ROCKS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-23
Released: 2025-11-23
Arresting Agency: WHP
Charges:
DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15613, CASH OR SURETY, $1200, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15613, CASH OR SURETY, $1200, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Windshields and Wipers – Obstructed View
- Status: PENDING, Bond: #15613, CASH OR SURETY, $1200, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MARTINEZ, ESPERANZA DIANE
Age: 26
Address: MAGNA, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15614, CASH OR SURETY, $570, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Resisting Officers-Hinder, Obstruct or Interfere in Discharge of Official Duties
- Status: PENDING, Bond: #15614, CASH OR SURETY, $570, Court: RS MUNICIPAL COURT
WORTHINGTON, EVAN WILLIAM
Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Aggravated Assault and Battery – Threatens to Use a Drawn Deadly Weapon
- Status: PENDING, Bond: #15616, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Possession, Manufacture, or Disposition of Deadly Weapon with Unlawful Intent
- Status: PENDING, Bond: #15616, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15615, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
FERGUSON, MONTE CARLYLE
Age: 38
Address: SACRAMENTO, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-23
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
- Status: PENDING, Bond: #15617, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HICKSON, KEVIN ALAN
Age: 30
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-22
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Vehicle Registration – Valid Title, Registration, Plates or Permits
- Status: PENDING, Bond: #15612, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15612, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Use or Possession of Firearm by Person Convicted of Certain Felony Offenses
- Status: PENDING, Bond: #15612, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.