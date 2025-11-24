Sweetwater County Arrest Report for November 24, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


GOMEZ, PHILLIP LEE

Age: 56

Address: POINT OF ROCKS, WY

Booking Type:  PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-23

Released: 2025-11-23

Arresting Agency: WHP

Charges:


  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15613, CASH OR SURETY, $1200, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15613, CASH OR SURETY, $1200, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Windshields and Wipers – Obstructed View
    • Status: PENDING, Bond: #15613, CASH OR SURETY, $1200, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


MARTINEZ, ESPERANZA DIANE

Age: 26

Address: MAGNA, UT

Booking Type:  PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-23

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15614, CASH OR SURETY, $570, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Resisting Officers-Hinder, Obstruct or Interfere in Discharge of Official Duties
    • Status: PENDING, Bond: #15614, CASH OR SURETY, $570, Court: RS MUNICIPAL COURT



WORTHINGTON, EVAN WILLIAM

Age: 23

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-23

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Aggravated Assault and Battery – Threatens to Use a Drawn Deadly Weapon
    • Status: PENDING, Bond: #15616, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Possession, Manufacture, or Disposition of Deadly Weapon with Unlawful Intent
    • Status: PENDING, Bond: #15616, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15615, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT



FERGUSON, MONTE CARLYLE

Age: 38

Address: SACRAMENTO, CA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-23

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
    • Status: PENDING, Bond: #15617, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT




HICKSON, KEVIN ALAN

Age: 30

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-22

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Vehicle Registration – Valid Title, Registration, Plates or Permits
    • Status: PENDING, Bond: #15612, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15612, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Use or Possession of Firearm by Person Convicted of Certain Felony Offenses
    • Status: PENDING, Bond: #15612, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

