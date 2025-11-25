Sweetwater County Arrest Report for November 25, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
SMITH, GEORGE
Age: 60
Address: ROCK SPRINGS, WY
Advertisement - Story continues below...
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-24
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 4th+ Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15620, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: DRIVING PRIVILEGES RESTRICTED BY COURT OR LAW – 1ST OFFENSE
- Status: PENDING, Bond: #15620, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15620, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15620, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15620, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.