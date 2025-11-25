Sweetwater County Arrest Report for November 25, 2025

Sweetwater County Arrest Report for November 25, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



SMITH, GEORGE

Age: 60

Address: ROCK SPRINGS, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-24

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 4th+ Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15620, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: DRIVING PRIVILEGES RESTRICTED BY COURT OR LAW – 1ST OFFENSE
    • Status: PENDING, Bond: #15620, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15620, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15620, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15620, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Holcomb, Lauterwasser Named to All-Mountain West Team

Holcomb, Lauterwasser Named to All-Mountain West Team

Farson-Eden’s Johnson Named to 1A Six-Man All-State Football Team

Farson-Eden’s Johnson Named to 1A Six-Man All-State Football Team

Cowboys Host Denver on Wednesday in First Meeting Since 2021

Cowboys Host Denver on Wednesday in First Meeting Since 2021

Coats for Kids Marks More than 30 Years of Keeping Kids Warm

Coats for Kids Marks More than 30 Years of Keeping Kids Warm