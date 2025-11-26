Sweetwater County Arrest Report for November 26, 2025

Sweetwater County Arrest Report for November 26, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



FENNELL, HAYLEY NICOLE

Age: 30

Address: ROCK SPRINGS, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-26

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15623, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
    • Status: PENDING, Bond: #15623, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15623, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15623, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: LICENSED UNDER ARTICLE – 1ST OFFENSE
    • Status: PENDING, Bond: #15623, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • f Safely Driving – Alcohol – 4th+ Offense Within 10 Years



LOVE, TONELL TYREESE

Age: 40

Address: MILWAUKEE, WI

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-25

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Warrant Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15622, NO BOND, $0, Court: OTHER
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15621, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Farson-Eden’s Johnson Named to 1A Six-Man All-State Football Team

Farson-Eden’s Johnson Named to 1A Six-Man All-State Football Team

Green River’s Hintz and Taylor Earn All-State Honors

Green River’s Hintz and Taylor Earn All-State Honors

Holcomb, Lauterwasser Named to All-Mountain West Team

Holcomb, Lauterwasser Named to All-Mountain West Team

Cowboys Host Denver on Wednesday in First Meeting Since 2021

Cowboys Host Denver on Wednesday in First Meeting Since 2021