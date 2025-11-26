Sweetwater County Arrest Report for November 26, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
FENNELL, HAYLEY NICOLE
Age: 30
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-26
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15623, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
- Status: PENDING, Bond: #15623, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15623, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15623, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: LICENSED UNDER ARTICLE – 1ST OFFENSE
- Status: PENDING, Bond: #15623, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- f Safely Driving – Alcohol – 4th+ Offense Within 10 Years
LOVE, TONELL TYREESE
Age: 40
Address: MILWAUKEE, WI
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-25
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Warrant Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15622, NO BOND, $0, Court: OTHER
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15621, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.