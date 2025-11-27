Sweetwater County Arrest Report for November 27, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
VILLANUEVA, JOEL
Age: 45
Address: ARBUCKLE, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-26
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT PR)
- Status: PENDING, Bond: #15625, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
PUNCHES, DUSTIN KENNETH LEA
Age: 48
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-26
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- THEFT: DEPRIVE – UND $1000 (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #15624, CASH OR SURETY, $1250, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CUIN, MICHAEL B
Age: 58
Address: LANDER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-26
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15626, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15626, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15626, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15626, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15626, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CONLEY, TYRELL JERMAINE
Age: 33
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2025-11-26
Arresting Agency: NWS
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.