Sweetwater County Arrest Report for November 27, 2025

Sweetwater County Arrest Report for November 27, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



VILLANUEVA, JOEL

Age: 45

Address: ARBUCKLE, CA

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-26

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT PR)
    • Status: PENDING, Bond: #15625, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT



PUNCHES, DUSTIN KENNETH LEA

Age: 48

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-26

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • THEFT: DEPRIVE – UND $1000 (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #15624, CASH OR SURETY, $1250, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



CUIN, MICHAEL B

Age: 58

Address: LANDER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-26

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15626, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15626, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15626, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15626, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15626, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



CONLEY, TYRELL JERMAINE

Age: 33

Booking Type: NWS HOLD

Booking Date: 2025-11-26

Arresting Agency: NWS

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Wyoming Travels to Hawai‘i for Paniolo Trophy Matchup on Saturday

Wyoming Travels to Hawai‘i for Paniolo Trophy Matchup on Saturday

Wyoming Scores 64 in Second Half to Rout Denver

Wyoming Scores 64 in Second Half to Rout Denver

Cowgirls’ Season Ends at Mountain West Championships

Cowgirls’ Season Ends at Mountain West Championships

Pokes in the Pros: Wingard’s Leadership Helps Jags in OT

Pokes in the Pros: Wingard’s Leadership Helps Jags in OT