Sweetwater County Arrest Report for November 29, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MEEDS, DECLAN RAY
Age: 21
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-11-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ARMENTA, NELVIS
Age: 56
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-11-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: #15636, , $0, Court: OTHER
MADRIGAL YNFANTE, NOE
Age: 27
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-11-29
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: #15636, , $0, Court: OTHER
CHAVEZ ARMENTA, ENDERSON E
Age: 36
Address: WEST VALLEY CITY, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driver’s License – Required
- Status: PENDING, Bond: #15638, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LOGAN, ALAN WILFRED CASH
Age: 21
Address: RAWLINS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-28
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Reckless Endangering – Death or Serious Bodily Injury
- Status: PENDING, Bond: #15630, CASH OR SURETY, $25000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Emergency Calls – Knowingly Obstructs or Interferes with Completion of Call
- Status: PENDING, Bond: #15630, CASH OR SURETY, $25000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Obstruction to Driver’s View or Driving Mechanism – Passenger Position
- Status: PENDING, Bond: #15630, CASH OR SURETY, $25000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Domestic Assault – 1st Offense
- Status: PENDING, B
CABRERA PALMA, YADIRA
Age: 23
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-11-29
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: #15636, , $0, Court: OTHER
BARILLAS CHAVEZ, ELEAZAR JONATAN
Age: 19
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-11-28
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: #15636, , $0, Court: OTHER
BATCHELOR, TIMOTHY SCOTT
Age: 52
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: P&P HOLD
Booking Date: 2025-11-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Physical Control – 3rd Offense Within 10 Years (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #15640, NO BOND, $0, Court: PROBATION & PAROLE
BAUER, MORGAN RENAE
Age: 30
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: P&P HOLD
Booking Date: 2025-11-28
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #15639, NO BOND, $0, Court: PROBATION & PAROLE
CHAVEZ-RUELAS, SAUL
Age: 42
Address: ALPINE, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-11-28
Arresting Agency: ICE
OBRIEN, STEVEN RAY
Age: 59
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-11-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233 (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.