Sweetwater County Arrest Report for November 29, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



MEEDS, DECLAN RAY

Age: 21

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-11-28

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



ARMENTA, NELVIS

Age: 56

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-11-28

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: #15636, , $0, Court: OTHER



MADRIGAL YNFANTE, NOE

Age: 27

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-11-29

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: #15636, , $0, Court: OTHER



CHAVEZ ARMENTA, ENDERSON E

Age: 36

Address: WEST VALLEY CITY, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-28

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driver’s License – Required
    • Status: PENDING, Bond: #15638, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



LOGAN, ALAN WILFRED CASH

Age: 21

Address: RAWLINS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-28

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Reckless Endangering – Death or Serious Bodily Injury
    • Status: PENDING, Bond: #15630, CASH OR SURETY, $25000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Emergency Calls – Knowingly Obstructs or Interferes with Completion of Call
    • Status: PENDING, Bond: #15630, CASH OR SURETY, $25000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Obstruction to Driver’s View or Driving Mechanism – Passenger Position
    • Status: PENDING, Bond: #15630, CASH OR SURETY, $25000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Domestic Assault – 1st Offense
    • Status: PENDING, B



CABRERA PALMA, YADIRA

Age: 23

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-11-29

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: #15636, , $0, Court: OTHER



BARILLAS CHAVEZ, ELEAZAR JONATAN

Age: 19

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-11-28

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: #15636, , $0, Court: OTHER



BATCHELOR, TIMOTHY SCOTT

Age: 52

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: P&P HOLD

Booking Date: 2025-11-28

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Physical Control – 3rd Offense Within 10 Years (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #15640, NO BOND, $0, Court: PROBATION & PAROLE



BAUER, MORGAN RENAE

Age: 30

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: P&P HOLD

Booking Date: 2025-11-28

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #15639, NO BOND, $0, Court: PROBATION & PAROLE



CHAVEZ-RUELAS, SAUL

Age: 42

Address: ALPINE, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-11-28

Arresting Agency: ICE



OBRIEN, STEVEN RAY

Age: 59

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-11-28

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233 (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

