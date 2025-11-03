Sweetwater County Arrest Report for November 3, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
GARVER, MATTHEW DEAN
Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-02
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15470, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WILMORE, MATTHEW AARON
Age: 37
Address: CONROE, TX
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-11-02
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MILLER, RHIAN MONIQUE
Age: 28
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-02
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15471, CASH OR SURETY, $410, Court: RS MUNICIPAL COURT
LEONARD, CALI ANAE
Age: 20
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-02
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15468, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
WHEELER, KOURTNI LEA
Age: 20
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-02
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15469, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
CLARK, ASHLEY MEGAN
Age: 34
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-02
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15472, CASH OR SURETY, $709, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15472, CASH OR SURETY, $709, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Exceed 75 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
- Status: PENDING, Bond: #15472, CASH OR SURETY, $709, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
VERMILLION, DANASIA SHIANN
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-02
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15473, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
SLAUGH, WESLEY ERLE
Age: 34
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-03
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Assault – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15474, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.