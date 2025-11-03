Sweetwater County Arrest Report for November 3, 2025

Sweetwater County Arrest Report for November 3, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

GARVER, MATTHEW DEAN

Age: 22

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-02

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15470, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

WILMORE, MATTHEW AARON

Age: 37

Address: CONROE, TX

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-11-02

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MILLER, RHIAN MONIQUE

Age: 28

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-02

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15471, CASH OR SURETY, $410, Court: RS MUNICIPAL COURT

LEONARD, CALI ANAE

Age: 20

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-02

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15468, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

WHEELER, KOURTNI LEA

Age: 20

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-02

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15469, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

CLARK, ASHLEY MEGAN

Age: 34

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-02

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15472, CASH OR SURETY, $709, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15472, CASH OR SURETY, $709, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Exceed 75 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
    • Status: PENDING, Bond: #15472, CASH OR SURETY, $709, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

VERMILLION, DANASIA SHIANN

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-02

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15473, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

SLAUGH, WESLEY ERLE

Age: 34

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-03

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Domestic Assault – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15474, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

