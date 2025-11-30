Sweetwater County Arrest Report for November 30, 2025

Sweetwater County Arrest Report for November 30, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



MENDOZA, ARCHIVALDO

Age: 48

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-11-29

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER



NORRIS, JOSEPH MICHAEL

Age: 52

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-29

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Aggravated Assault and Battery – Causes or Attempts to Cause Serious Bodily Injury
    • Status: PENDING, Bond: #15641, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



MURCRAY, JACOB ALLAN

Age: 47

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-29

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15642, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

