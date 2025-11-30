Sweetwater County Arrest Report for November 30, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MENDOZA, ARCHIVALDO
Age: 48
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-11-29
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
NORRIS, JOSEPH MICHAEL
Age: 52
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-29
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Aggravated Assault and Battery – Causes or Attempts to Cause Serious Bodily Injury
- Status: PENDING, Bond: #15641, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MURCRAY, JACOB ALLAN
Age: 47
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-29
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15642, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.