Sweetwater County Arrest Report for November 4, 2025

Sweetwater County Arrest Report for November 4, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

LEWALLEN, LISA

Age: 53

Address: LARAMIE, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: P&P HOLD

Booking Date: 2025-11-03

Arresting Agency: PROB

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
    • Status: PENDING, Bond: #15479, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE

YAO, LE

Age: 29

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-11-03

Arresting Agency: ICE


BOLAS, RAMEZ

Age: 27

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-11-03

Arresting Agency: ICE

MIRANDA NOGURA, ESTEFAN

Age: 32

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-11-03

Arresting Agency: ICE

FISHER, KRISTOPHER JOSEPH RILEY

Age: 25

Address: GREEN RIVER, WY

Booking: 2025-11-03

Released: 2025-11-03

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: GRPD

  • Speed – Generally (see chart)
    • Status: PENDING, Bond: #15476, CASH OR SURETY, $785, Court: GR MUNICIPAL COURT
  • DWUI of Combination Alcohol & Drugs
    • Status: PENDING, Bond: #15476, CASH OR SURETY, $785, Court: GR MUNICIPAL COURT

GUDINO, IVAN

Age: 26

Address: MILLS, WY

Booking: 2025-11-03

Released: 2025-11-03

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

  • DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15475, CLRD BY CRT, $0, Court: RS MUNICIPAL COURT

ROJAS RUEDA, ISAAC

Age: 44

Address: TAYLORSVILLE, UT

Booking: 2025-11-03

Released: 2025-11-03

Type: ICE HOLD

Arresting Agency: SCSO

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Cowboys Cruise Past Northern State 99-75 in Season Opener

Cowboys Cruise Past Northern State 99-75 in Season Opener

Adorable Adoptables: Cowboy, Pheonix, Cooper

Adorable Adoptables: Cowboy, Pheonix, Cooper

Farson-Eden Seasons End in Quarterfinal and Regional Battles

Farson-Eden Seasons End in Quarterfinal and Regional Battles

Cowboys Open Season Hosting Northern State

Cowboys Open Season Hosting Northern State