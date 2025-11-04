Sweetwater County Arrest Report for November 4, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
LEWALLEN, LISA
Age: 53
Address: LARAMIE, WY
Booking Type: P&P HOLD
Booking Date: 2025-11-03
Arresting Agency: PROB
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
- Status: PENDING, Bond: #15479, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE
YAO, LE
Age: 29
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-11-03
Arresting Agency: ICE
BOLAS, RAMEZ
Age: 27
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-11-03
Arresting Agency: ICE
MIRANDA NOGURA, ESTEFAN
Age: 32
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-11-03
Arresting Agency: ICE
FISHER, KRISTOPHER JOSEPH RILEY
Age: 25
Address: GREEN RIVER, WY
Booking: 2025-11-03
Released: 2025-11-03
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: GRPD
- Speed – Generally (see chart)
- Status: PENDING, Bond: #15476, CASH OR SURETY, $785, Court: GR MUNICIPAL COURT
- DWUI of Combination Alcohol & Drugs
- Status: PENDING, Bond: #15476, CASH OR SURETY, $785, Court: GR MUNICIPAL COURT
GUDINO, IVAN
Age: 26
Address: MILLS, WY
Booking: 2025-11-03
Released: 2025-11-03
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
- DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15475, CLRD BY CRT, $0, Court: RS MUNICIPAL COURT
ROJAS RUEDA, ISAAC
Age: 44
Address: TAYLORSVILLE, UT
Booking: 2025-11-03
Released: 2025-11-03
Type: ICE HOLD
Arresting Agency: SCSO
