Sweetwater County Arrest Report for November 7, 2025

Sweetwater County Arrest Report for November 7, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

GIBSON, JOSEPH ODILON

Age: 27

Address: ROCK SPRINGS, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-06

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: LICENSED UNDER ARTICLE – 2ND+ OFFENSE (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #15502, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

GOURNEAU, STACEY LYNN

Age: 52

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-06

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #15503, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SALARIA, SHUBHAM

Age: 31

Address: SACRAMENTO, CA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-06

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15505, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Taking Controlled Substances or Liquor into Jails, Penal Inst. or Mental Hospitals
    • Status: PENDING, Bond: #15505, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

MUNOZ, ANTONIO CONRADO

Age: 38

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: SENTENCED TO WSP

Booking Date: 2025-11-06

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Remand to Custody
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: DISTRICT COURT

HERNANDEZ PEREZ, JOSE MARTIN

Age: 33

Address: DRIGGS, ID

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-11-06

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: FEDERAL COURT


MARTINEZ, ROMERO ADRIAN

Age: 55

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-11-06

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: FEDERAL COURT

SINGH, HARSHDEEP

Age: 25

Address: TRACY, CA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-06

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Superintendent’s Speed Zone
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Display of License Plates – Clearly Legible
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Deer Trail Assisted Living & Memory Care Center is Offering an Alzheimer’s / Dementia Support Group

Deer Trail Assisted Living & Memory Care Center is Offering an Alzheimer’s / Dementia Support Group

Arnell Leads Green River Into State Finals After Dominant Preliminary Performances

Arnell Leads Green River Into State Finals After Dominant Preliminary Performances

Lady Wolves Edge Sheridan in Five-Set Thriller to Advance to State Semifinals

Lady Wolves Edge Sheridan in Five-Set Thriller to Advance to State Semifinals

Wyoming Basketball Teams Ready for Home Weekend Matchups

Wyoming Basketball Teams Ready for Home Weekend Matchups