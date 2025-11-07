Sweetwater County Arrest Report for November 7, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
GIBSON, JOSEPH ODILON
Age: 27
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-06
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: LICENSED UNDER ARTICLE – 2ND+ OFFENSE (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #15502, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GOURNEAU, STACEY LYNN
Age: 52
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-06
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #15503, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SALARIA, SHUBHAM
Age: 31
Address: SACRAMENTO, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-06
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15505, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Taking Controlled Substances or Liquor into Jails, Penal Inst. or Mental Hospitals
- Status: PENDING, Bond: #15505, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
MUNOZ, ANTONIO CONRADO
Age: 38
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: SENTENCED TO WSP
Booking Date: 2025-11-06
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Remand to Custody
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: DISTRICT COURT
HERNANDEZ PEREZ, JOSE MARTIN
Age: 33
Address: DRIGGS, ID
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-11-06
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: FEDERAL COURT
MARTINEZ, ROMERO ADRIAN
Age: 55
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-11-06
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: FEDERAL COURT
SINGH, HARSHDEEP
Age: 25
Address: TRACY, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-06
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Superintendent’s Speed Zone
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Display of License Plates – Clearly Legible
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
