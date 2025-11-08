Sweetwater County Arrest Report for November 8, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
KERNS, HEIDI RAE
Age: 46
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-08
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
- Status: PENDING, Bond: #15511, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SINGH, JARNAIL
Age: 28
Address: LATHROP, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-07
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15510, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Careless Driving 1st Off
- Status: PENDING, Bond: #15510, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15510, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CROWDER, SIMON AVERY
Age: 27
Address: SALINA, KS
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2025-11-07
Arresting Agency: NWS
BAKER, DWAYNE
Age: 53
Address: RENTON, WA
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2025-11-07
Arresting Agency: NWS
MENDOZA, RICHARD ANTHONY
Age: 45
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-11-07
Scheduled Release: 2025-11-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Interference w/ Peace Officer – resisting arrest, 2 counts (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: GR MUNICIPAL COURT
VARLEY, ANTHONY KELSEY
Age: 33
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2025-11-07
Released: 2025-11-07
Type: SENTENCED
Arresting Agency: WHP
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
- Status: TIME TO PAY, Bond: #15507, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LOVILOTTE, DANTE RAY
Age: 29
Address: HOUSTON, TX
Booking: 2025-11-07
Released: 2025-11-07
Type: SENTENCED
Arresting Agency: WHP
- Maximum Speed Limits – 30 MPH in Residential Zone
- Status: TIME TO PAY, Bond: #15508, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Physical Control – 1st Offense
- Status: TIME TO PAY, Bond: #15508, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.