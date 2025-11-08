Sweetwater County Arrest Report for November 8, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

KERNS, HEIDI RAE

Age: 46

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-08

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
    • Status: PENDING, Bond: #15511, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SINGH, JARNAIL

Age: 28

Address: LATHROP, CA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-07

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15510, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Careless Driving 1st Off
    • Status: PENDING, Bond: #15510, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15510, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


CROWDER, SIMON AVERY

Age: 27

Address: SALINA, KS

Booking Type: NWS HOLD

Booking Date: 2025-11-07

Arresting Agency: NWS

BAKER, DWAYNE

Age: 53

Address: RENTON, WA

Booking Type: NWS HOLD

Booking Date: 2025-11-07

Arresting Agency: NWS


MENDOZA, RICHARD ANTHONY

Age: 45

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-11-07

Scheduled Release: 2025-11-18

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Interference w/ Peace Officer – resisting arrest, 2 counts (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: GR MUNICIPAL COURT

VARLEY, ANTHONY KELSEY

Age: 33

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2025-11-07

Released: 2025-11-07

Type: SENTENCED

Arresting Agency: WHP

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
    • Status: TIME TO PAY, Bond: #15507, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

LOVILOTTE, DANTE RAY

Age: 29

Address: HOUSTON, TX

Booking: 2025-11-07

Released: 2025-11-07

Type: SENTENCED

Arresting Agency: WHP

  • Maximum Speed Limits – 30 MPH in Residential Zone
    • Status: TIME TO PAY, Bond: #15508, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Physical Control – 1st Offense
    • Status: TIME TO PAY, Bond: #15508, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

