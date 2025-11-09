Sweetwater County Arrest Report for November 9, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
DOAK, CORY STEVEN
Age: 60
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-08
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15517, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DEWAILLY, CHARLES HUNTER
Age: 21
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-09
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Physical Control – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15519, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ADAMS, BOBBY JOE
Age: 54
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-08
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15512, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: DRIVING PRIVILEGES RESTRICTED BY COURT OR LAW – 1ST OFFENSE
- Status: PENDING, Bond: #15512, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BYBEE, BRADLEY LEON
Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-09
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15518, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT
LE BLANC, KAITLYN ELIZABETH
Age: 32
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-08
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Physical Control – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15513, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ALDRICH, DAPHNE LOUISE
Age: 54
Address: PINEDALE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-11-08
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15515, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15515, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15515, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15515, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
Age: 61
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-11-08
Scheduled Release: 2025-11-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI of Alcohol .08 or Greater (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: #15514, CLRD BY CRT, $0, Court: GR MUNICIPAL COURT
