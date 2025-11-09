Sweetwater County Arrest Report for November 9, 2025

Sweetwater County Arrest Report for November 9, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

DOAK, CORY STEVEN

Age: 60

Address: GREEN RIVER, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-08

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15517, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

DEWAILLY, CHARLES HUNTER

Age: 21

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-09

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Physical Control – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15519, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


ADAMS, BOBBY JOE

Age: 54

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-08

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15512, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: DRIVING PRIVILEGES RESTRICTED BY COURT OR LAW – 1ST OFFENSE
    • Status: PENDING, Bond: #15512, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

BYBEE, BRADLEY LEON

Age: 45

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-09

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15518, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT


LE BLANC, KAITLYN ELIZABETH

Age: 32

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-08

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Physical Control – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15513, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ALDRICH, DAPHNE LOUISE

Age: 54

Address: PINEDALE, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-11-08

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15515, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15515, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15515, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15515, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Age: 61

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-11-08

Scheduled Release: 2025-11-13

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI of Alcohol .08 or Greater (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: #15514, CLRD BY CRT, $0, Court: GR MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Lady Wolves Finish as State Runners-Up After Hard-Fought Battle With Kelly Walsh

Lady Wolves Finish as State Runners-Up After Hard-Fought Battle With Kelly Walsh

Sweetwater County Arrest Report for November 8, 2025

Sweetwater County Arrest Report for November 8, 2025

Lady Wolves Advance to First State Title Match Since 2009 After Five-Set Win Over Laramie

Lady Wolves Advance to First State Title Match Since 2009 After Five-Set Win Over Laramie

Arnell Wins Two State Titles as Green River Finishes Fifth at 4A Championships

Arnell Wins Two State Titles as Green River Finishes Fifth at 4A Championships