Sweetwater County Arrest Report for October 11, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
SALAZAR, JESSE JAMES
Age: 43
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-10
Released: 2025-10-10
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15296, CASH OR SURETY, $2750, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
- Status: PENDING, Bond: #15296, CASH OR SURETY, $2750, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15296, CASH OR SURETY, $2750, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
NUGENT, JOSHUA SHANE
Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-10
Released: 2025-10-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Reckless Endangering – Death or Serious Bodily Injury
- Status: PENDING, Bond: #15299, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Breach of Peace
- Status: PENDING, Bond: #15299, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15299, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Possession, Manufacture, or Disposition of Deadly Weapon with Unlawful Intent
- Status: PENDING, Bond: #15299, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BRATTON, TIMOTHY SEAN
Age: 38
Address: MIDWAY, PA
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2025-10-09
Arresting Agency: NWS
POPPEN CHAMBERS, ERIK
Age: 32
Address: FORT COLLINS, CO
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-10
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15297, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15297, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BLUST, RICHARD CHARLES
Age: 70
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-10
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 2nd Offense Within 1 Year
- Status: PENDING, Bond: #15298, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15298, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15298, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.