Sweetwater County Arrest Report for October 11, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


SALAZAR, JESSE JAMES

Age: 43

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-10

Released: 2025-10-10

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15296, CASH OR SURETY, $2750, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
    • Status: PENDING, Bond: #15296, CASH OR SURETY, $2750, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15296, CASH OR SURETY, $2750, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


NUGENT, JOSHUA SHANE

Age: 45

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-10

Released: 2025-10-10

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Reckless Endangering – Death or Serious Bodily Injury
    • Status: PENDING, Bond: #15299, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Breach of Peace
    • Status: PENDING, Bond: #15299, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15299, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Possession, Manufacture, or Disposition of Deadly Weapon with Unlawful Intent
    • Status: PENDING, Bond: #15299, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

BRATTON, TIMOTHY SEAN

Age: 38

Address: MIDWAY, PA

Booking Type: NWS HOLD

Booking Date: 2025-10-09

Arresting Agency: NWS

POPPEN CHAMBERS, ERIK

Age: 32

Address: FORT COLLINS, CO

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-10

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15297, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15297, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

BLUST, RICHARD CHARLES

Age: 70

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-10

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 2nd Offense Within 1 Year
    • Status: PENDING, Bond: #15298, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15298, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15298, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

