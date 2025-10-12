Sweetwater County Arrest Report for October 12, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
PIERCE, LANDON PAUL
Age: 19
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-11
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #15311, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15312, CASH, $560, Court: RS MUNICIPAL COURT
MAES, NICHOLAS BIBIAN
Age: 44
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-011
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI Alcohol Incapable of Safely Driving (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15314, CASH OR SURETY, $2500, Court: GR MUNICIPAL COURT
- False Imprisonment (P & P HOLD)
- Status: PENDING, Bond: #15315, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest (P & P HOLD)
- Status: PENDING, Bond: #15315, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Contact – Rude/Insolent/Angry Touches Without Injury (P & P HOLD)
- Status: PENDING, Bond: #15315, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GARCIA GOMEZ, WALTER GEOVANY
Age: 26
Address: TONOPAH, AZ
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-10-12
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.