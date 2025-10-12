Sweetwater County Arrest Report for October 12, 2025

Sweetwater County Arrest Report for October 12, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


PIERCE, LANDON PAUL

Age: 19

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-11

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #15311, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15312, CASH, $560, Court: RS MUNICIPAL COURT

MAES, NICHOLAS BIBIAN

Age: 44

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-011

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI Alcohol Incapable of Safely Driving (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15314, CASH OR SURETY, $2500, Court: GR MUNICIPAL COURT
  • False Imprisonment (P & P HOLD)
    • Status: PENDING, Bond: #15315, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest (P & P HOLD)
    • Status: PENDING, Bond: #15315, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Contact – Rude/Insolent/Angry Touches Without Injury (P & P HOLD)
    • Status: PENDING, Bond: #15315, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

GARCIA GOMEZ, WALTER GEOVANY

Age: 26

Address: TONOPAH, AZ

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-10-12

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

