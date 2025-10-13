Sweetwater County Arrest Report for October 13, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
FENTON, ALLISON RAE
Age: 62
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-12
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15317, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15317, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HOLGATE, KALYN LARELL
Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-12
Released: 2025-10-12
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15318, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Controlled Substance
- Status: PENDING, Bond: #15318, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BLAINE, ANGELICA
Age: 23
Address: PORTLAND, OR
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-13
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Exceed 75 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
- Status: , Bond: #15326, CASH OR SURETY, $107, Court:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: , Bond: #15325, BOND REQ GIVEN, $0, Court:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: , Bond: #15325, BOND REQ GIVEN, $0, Court:
MEEDS, DECLAN RAY
Age: 21
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-12
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI of Alcohol .08 or Greater (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15319, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT
MALONE, AUSTIN WYATT
Age: 30
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: , Bond: #15322, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Maximum Speed Limits – 30 MPH in Residential Zone
- Status: , Bond: #15323, CASH OR SURETY, $150, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
OLSEN, GAIGE DANIEL
Age: 22
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-12
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15320, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
- Status: PENDING, Bond: #15320, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15320, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MONTOYA, JUANITA LUCIA
Age: 34
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-12
Released: 2025-10-12
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15316, CASH OR SURETY, $550, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Tail Lamps – All Vehicles
- Status: PENDING, Bond: #15316, CASH OR SURETY, $550, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MALONE, GARLAND RAY
Age: 46
Address: RAWLINS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-12
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: , Bond: #15321, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
WILLIAMS, RACHELLE LYNN
Age: 38
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Maximum Speed Limits – 30 MPH in Residential Zone
- Status: PENDING, Bond: #15324, CASH OR SURETY, $650, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15324, CASH OR SURETY, $650, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
