Sweetwater County Arrest Report for October 13, 2025

Sweetwater County Arrest Report for October 13, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


FENTON, ALLISON RAE

Age: 62

Address: ROCK SPRINGS, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-12

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15317, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15317, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


HOLGATE, KALYN LARELL

Age: 22

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-12

Released: 2025-10-12

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15318, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Controlled Substance
    • Status: PENDING, Bond: #15318, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


BLAINE, ANGELICA

Age: 23

Address: PORTLAND, OR

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-13

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Exceed 75 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
    • Status: , Bond: #15326, CASH OR SURETY, $107, Court:
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: , Bond: #15325, BOND REQ GIVEN, $0, Court:
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: , Bond: #15325, BOND REQ GIVEN, $0, Court:

MEEDS, DECLAN RAY

Age: 21

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-12

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI of Alcohol .08 or Greater (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15319, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT

MALONE, AUSTIN WYATT

Age: 30

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-13

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: , Bond: #15322, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Maximum Speed Limits – 30 MPH in Residential Zone
    • Status: , Bond: #15323, CASH OR SURETY, $150, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

OLSEN, GAIGE DANIEL

Age: 22

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-12

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15320, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
    • Status: PENDING, Bond: #15320, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15320, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MONTOYA, JUANITA LUCIA

Age: 34

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-12

Released: 2025-10-12

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15316, CASH OR SURETY, $550, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Tail Lamps – All Vehicles
    • Status: PENDING, Bond: #15316, CASH OR SURETY, $550, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MALONE, GARLAND RAY

Age: 46

Address: RAWLINS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-12

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: , Bond: #15321, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

WILLIAMS, RACHELLE LYNN

Age: 38

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-13

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Maximum Speed Limits – 30 MPH in Residential Zone
    • Status: PENDING, Bond: #15324, CASH OR SURETY, $650, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15324, CASH OR SURETY, $650, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Green River, Rock Springs Dominate All Week in Volleyball Action

Green River, Rock Springs Dominate All Week in Volleyball Action

Green River Clinches Playoff Berth with Dominant Win Over Powell

Green River Clinches Playoff Berth with Dominant Win Over Powell

Rock Springs Defense Shines in Narrow Loss to Top-Ranked Sheridan

Rock Springs Defense Shines in Narrow Loss to Top-Ranked Sheridan

Sweetwater County Arrest Report for October 12, 2025

Sweetwater County Arrest Report for October 12, 2025