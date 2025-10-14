Sweetwater County Arrest Report for October 14, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


HICKSON, KEVIN ALAN

Age: 30

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-13

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15339, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15339, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Stop Signs
    • Status: PENDING, Bond: #15339, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15339, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

WILSON, PHURST JORDAN

Age: 21

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-10-13

Scheduled Release: 2026-01-11

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Contempt Circuit Court (WRNT FTP)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MEANS, BRITNEY MARIE

Age: 36

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-13

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15327, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Disp. Valid License Plates, Validation Sticker(tabs), or Permits
    • Status: TIME TO PAY, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

