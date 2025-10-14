Sweetwater County Arrest Report for October 14, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
HICKSON, KEVIN ALAN
Age: 30
Address: GREEN RIVER, WY
Advertisement - Story continues below...
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-13
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15339, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15339, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Stop Signs
- Status: PENDING, Bond: #15339, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15339, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WILSON, PHURST JORDAN
Age: 21
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-10-13
Scheduled Release: 2026-01-11
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Contempt Circuit Court (WRNT FTP)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MEANS, BRITNEY MARIE
Age: 36
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-13
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15327, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Disp. Valid License Plates, Validation Sticker(tabs), or Permits
- Status: TIME TO PAY, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.