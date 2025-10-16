Sweetwater County Arrest Report for October 16, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


GRAY, LANDYN DAVIS

Age: 18

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-16

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • POSSESSION OR USE OF NICOTINE BY PERSON UNDER AGE OF 21
    • Status: PENDING, Bond: #15353, CASH OR SURETY, $1375, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Sell or Possession Prohibited when Possession Unlawful – Possess Alcohol
    • Status: PENDING, Bond: #15353, CASH OR SURETY, $1375, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15353, CASH OR SURETY, $1375, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15353, CASH OR SURETY, $1375, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15353, CASH OR SURETY, $1375, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


PACHECO, MICHAEL JAMES

Age: 57

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-10-15

Scheduled Release: 2025-10-17

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

QUINONES, SARAH LYNN

Age: 36

Address: DEVILS LAKE, ND

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-15

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Controlled Substance (BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #15350, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT

EVEN, JOHNATHAN DANIEL

Age: 25

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-15

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15348, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Careless Driving 1st Off
    • Status: PENDING, Bond: #15348, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Property Destruction and Defacement – >$1000
    • Status: PENDING, Bond: #15348, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Carrying and Displaying Driver’s License
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

