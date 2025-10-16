Sweetwater County Arrest Report for October 16, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
GRAY, LANDYN DAVIS
Age: 18
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-16
Arresting Agency: WHP
Charges:
- POSSESSION OR USE OF NICOTINE BY PERSON UNDER AGE OF 21
- Status: PENDING, Bond: #15353, CASH OR SURETY, $1375, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Sell or Possession Prohibited when Possession Unlawful – Possess Alcohol
- Status: PENDING, Bond: #15353, CASH OR SURETY, $1375, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15353, CASH OR SURETY, $1375, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15353, CASH OR SURETY, $1375, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15353, CASH OR SURETY, $1375, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
PACHECO, MICHAEL JAMES
Age: 57
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-10-15
Scheduled Release: 2025-10-17
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
QUINONES, SARAH LYNN
Age: 36
Address: DEVILS LAKE, ND
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-15
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Controlled Substance (BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #15350, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
EVEN, JOHNATHAN DANIEL
Age: 25
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-15
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15348, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Careless Driving 1st Off
- Status: PENDING, Bond: #15348, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Property Destruction and Defacement – >$1000
- Status: PENDING, Bond: #15348, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Carrying and Displaying Driver’s License
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.