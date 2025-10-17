Sweetwater County Arrest Report for October 17, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
BROWN, HUNTER RAY
Age: 22
Address: RELIANCE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-16
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Failure to Maintain Liability Coverage – 2nd + Offense
- Status: PENDING, Bond: #15359, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15359, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Valid Title, Registration, Plates or Permits
- Status: PENDING, Bond: #15359, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn
- Status: PENDING, Bond: #15359, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MEDLIN, JOHN LEONARD
Age: 64
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-16
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15358, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
LOVE, LYDIA MARIE
Age: 29
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-16
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15357, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ADAMS, CODY DEE
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-16
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15354, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15354, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.