Sweetwater County Arrest Report for October 17, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


BROWN, HUNTER RAY

Age: 22

Address: RELIANCE, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-16

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Failure to Maintain Liability Coverage – 2nd + Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15359, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15359, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Valid Title, Registration, Plates or Permits
    • Status: PENDING, Bond: #15359, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn
    • Status: PENDING, Bond: #15359, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


MEDLIN, JOHN LEONARD

Age: 64

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-16

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15358, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT

LOVE, LYDIA MARIE

Age: 29

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-16

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15357, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ADAMS, CODY DEE

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-16

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15354, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15354, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

