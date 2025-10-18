Sweetwater County Arrest Report for October 18, 2025

Sweetwater County Arrest Report for October 18, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


TALIAFERRO, CHERYL LYNN

Age: 39

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-17

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Property Destruction and Defacement – >$1000
    • Status: PENDING, Bond: #15368, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


ZASEEV, SOSLAN ALBERTOVICH

Age: 41

Address: ORLANDO, FL

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-17

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER) (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15367, NO BOND, $0, Court: OTHER


RANDOLPH, EMMANUEL MARQUIS

Age: 34

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-17

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15365, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Simple Battery
    • Status: PENDING, Bond: #15366, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • THEFT: DEPRIVE – UND $1000
    • Status: PENDING, Bond: #15366, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

GORDON, TRINA FRANCES

Age: 46

Address: MEDFORD, OR

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-17

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15364, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CORTES, ANGEL

Age: 35

Address: MADERA, CA

Booking Type: NWS HOLD

Booking Date: 2025-10-17

Arresting Agency: NWS

CHAVEZ, RYAN MICHAEL

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-17

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #15361, CASH, $1150, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15362, CASH, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15362, CASH, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

