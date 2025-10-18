Sweetwater County Arrest Report for October 18, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
TALIAFERRO, CHERYL LYNN
Age: 39
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-17
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Property Destruction and Defacement – >$1000
- Status: PENDING, Bond: #15368, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ZASEEV, SOSLAN ALBERTOVICH
Age: 41
Address: ORLANDO, FL
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-17
Arresting Agency: WHP
Charges:
- VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER) (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15367, NO BOND, $0, Court: OTHER
RANDOLPH, EMMANUEL MARQUIS
Age: 34
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-17
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15365, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Simple Battery
- Status: PENDING, Bond: #15366, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- THEFT: DEPRIVE – UND $1000
- Status: PENDING, Bond: #15366, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GORDON, TRINA FRANCES
Age: 46
Address: MEDFORD, OR
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-17
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15364, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CORTES, ANGEL
Age: 35
Address: MADERA, CA
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2025-10-17
Arresting Agency: NWS
CHAVEZ, RYAN MICHAEL
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-17
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #15361, CASH, $1150, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15362, CASH, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15362, CASH, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.