Sweetwater County Arrest Report for October 19, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


AGUILAR, MERCEDES DEL

Age: 61

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2025-10-18

Released: 2025-10-18

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15369, CASH OR SURETY, $870, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Windshields and Wipers-No Obstructed View
    • Status: PENDING, Bond: #15369, CASH OR SURETY, $870, Court: RS MUNICIPAL COURT


PARRA, ELISEO

Age: 34

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-18

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15372, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15372, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15372, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Maximum Speed Limits – 30 MPH in Residential Zone
    • Status: PENDING, Bond: #15372, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15372, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Fleeing or Attempting to Elude Police Officers
    • Status: PENDING, Bond: #15372, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

FERNANDEZ, JONATHAN DEAN

Age: 33

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-18

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI Alcohol Incapable of Safely Driving 2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15371, CASH OR SURETY, $860, Court: GR MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

