Sweetwater County Arrest Report for October 19, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
AGUILAR, MERCEDES DEL
Age: 61
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2025-10-18
Released: 2025-10-18
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15369, CASH OR SURETY, $870, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Windshields and Wipers-No Obstructed View
- Status: PENDING, Bond: #15369, CASH OR SURETY, $870, Court: RS MUNICIPAL COURT
PARRA, ELISEO
Age: 34
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15372, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15372, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15372, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Maximum Speed Limits – 30 MPH in Residential Zone
- Status: PENDING, Bond: #15372, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15372, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Fleeing or Attempting to Elude Police Officers
- Status: PENDING, Bond: #15372, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
FERNANDEZ, JONATHAN DEAN
Age: 33
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-18
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI Alcohol Incapable of Safely Driving 2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #15371, CASH OR SURETY, $860, Court: GR MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.