Sweetwater County Arrest Report for October 2, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

GARCIA MORAO, ANTONIO ALEJANDRO

Age: 31

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-10-01

Arresting Agency: ICE

ESCALANTE GALAZ, IVAN EDUARDO EDWARDO

Age: 25

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-01

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15246, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 2nd + Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15246, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Carrying and Displaying Driver’s License
    • Status: PENDING, Bond: #15246, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Head Lamps – Motor Vehicle
    • Status: PENDING, Bond: #15246, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

BRITTON, DERRICK THOMAS

Age: 38

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-01

Released: 2025-10-01

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
    • Status: OR’D, Bond: #15251, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

KELSEY, DARLA KAY

Age: 56

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-01

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Theft – > $1000 (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #15253, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SAUNDERS, TREVOR

Age: 32

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-01

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: , Bond: #15252, CASH OR SURETY, $2850, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Valid Title, Registration, Plates or Permits
    • Status: , Bond: #15252, CASH OR SURETY, $2850, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Stop Lamps
    • Status: , Bond: #15252, CASH OR SURETY, $2850, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Windshields and Wipers – Obstructed View
    • Status: , Bond: #15252, CASH OR SURETY, $2850, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: , Bond: #15252, CASH OR SURETY, $2850, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

