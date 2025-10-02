Sweetwater County Arrest Report for October 2, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
GARCIA MORAO, ANTONIO ALEJANDRO
Age: 31
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-10-01
Arresting Agency: ICE
ESCALANTE GALAZ, IVAN EDUARDO EDWARDO
Age: 25
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-01
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15246, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 2nd + Offense
- Status: PENDING, Bond: #15246, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Carrying and Displaying Driver’s License
- Status: PENDING, Bond: #15246, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Head Lamps – Motor Vehicle
- Status: PENDING, Bond: #15246, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BRITTON, DERRICK THOMAS
Age: 38
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-01
Released: 2025-10-01
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
- Status: OR’D, Bond: #15251, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
KELSEY, DARLA KAY
Age: 56
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-01
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Theft – > $1000 (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #15253, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SAUNDERS, TREVOR
Age: 32
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-01
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: , Bond: #15252, CASH OR SURETY, $2850, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Valid Title, Registration, Plates or Permits
- Status: , Bond: #15252, CASH OR SURETY, $2850, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Stop Lamps
- Status: , Bond: #15252, CASH OR SURETY, $2850, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Windshields and Wipers – Obstructed View
- Status: , Bond: #15252, CASH OR SURETY, $2850, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: , Bond: #15252, CASH OR SURETY, $2850, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.