Sweetwater County Arrest Report for October 20, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

BOUTIN, BRADYN JOHN

Age: 21

Booking: 2025-10-19

Released: 2025-10-19

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15373, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

REED, ROBERT WILLIAM

Age: 44

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2025-10-19

Released: 2025-10-19

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15374, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SEIDSCHLAW, THOMAS DEAN

Age: 65

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-19

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15377, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15377, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Taking Controlled Substances or Liquor into Jails, Penal Inst. or Mental Hospitals
    • Status: PENDING, Bond: #15377, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

FROATS, CHRISILLA ANN

Age: 44

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-19

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15376, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Required Position and Method of Turning at Intersections – Left Turns
    • Status: PENDING, Bond: #15376, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

