Sweetwater County Arrest Report for October 20, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
BOUTIN, BRADYN JOHN
Age: 21
Booking: 2025-10-19
Released: 2025-10-19
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15373, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
REED, ROBERT WILLIAM
Age: 44
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2025-10-19
Released: 2025-10-19
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15374, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SEIDSCHLAW, THOMAS DEAN
Age: 65
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-19
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15377, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15377, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Taking Controlled Substances or Liquor into Jails, Penal Inst. or Mental Hospitals
- Status: PENDING, Bond: #15377, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
FROATS, CHRISILLA ANN
Age: 44
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-19
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15376, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Required Position and Method of Turning at Intersections – Left Turns
- Status: PENDING, Bond: #15376, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.