Sweetwater County Arrest Report for October 22, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
SWETT, CHEYENNE TRACE
Age: 34
Address: GRANGER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-21
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Fleeing or Attempting to Elude Police Officers
- Status: PENDING, Bond: #15387, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15387, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15387, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
- Status: PENDING, Bond: #15387, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15387, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CARAGICA, MARIANA
Age: 23
Address: VALLEJO, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-10-21
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
REED, MARLEY LORAINE
Age: 36
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-21
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Controlled Substance (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #15385, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- SHOPLIFTING UND $1000 (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15386, CASH, $460, Court: RS MUNICIPAL COURT
WALK, CHARLES WILLIAM
Age: 50
Address: GILLETTE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-21
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15384, CASH, $900, Court: RS MUNICIPAL COURT
TSOSIE, JEREMIAH RAYMOND
Age: 31
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-21
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #15383, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Domestic Assault – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15383, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HARPER, THOMAS Z
Age: 53
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-21
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15382, CASH OR SURETY, $1230, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Open Container While Operating a Motor Vehicle
- Status: PENDING, Bond: #15382, CASH OR SURETY, $1230, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic-Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15382, CASH OR SURETY, $1230, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.