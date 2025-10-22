Sweetwater County Arrest Report for October 22, 2025

Sweetwater County Arrest Report for October 22, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

SWETT, CHEYENNE TRACE

Age: 34

Address: GRANGER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-21

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Fleeing or Attempting to Elude Police Officers
    • Status: PENDING, Bond: #15387, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15387, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15387, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
    • Status: PENDING, Bond: #15387, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15387, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CARAGICA, MARIANA

Age: 23

Address: VALLEJO, CA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-10-21

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

REED, MARLEY LORAINE

Age: 36

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-21

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Controlled Substance (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #15385, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • SHOPLIFTING UND $1000 (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15386, CASH, $460, Court: RS MUNICIPAL COURT

WALK, CHARLES WILLIAM

Age: 50

Address: GILLETTE, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-21

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15384, CASH, $900, Court: RS MUNICIPAL COURT

TSOSIE, JEREMIAH RAYMOND

Age: 31

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-21

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15383, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Domestic Assault – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15383, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

HARPER, THOMAS Z

Age: 53

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-21

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15382, CASH OR SURETY, $1230, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Open Container While Operating a Motor Vehicle
    • Status: PENDING, Bond: #15382, CASH OR SURETY, $1230, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic-Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15382, CASH OR SURETY, $1230, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

