Sweetwater County Arrest Report for October 23, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
DAVIS, DONELLE RACHEL
Age: 33
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15395, NO BOND, $0, Court: DISTRICT COURT
CARRIBOU, CHADWICK LOUIS
Age: 47
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-22
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 4th+ Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15394, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
- Status: PENDING, Bond: #15394, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ACOSTA ACOSTA, BALTAZAR ARMANDO
Age: 44
Address: GRAND PRARIE, TX
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-22
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Maximum Speed Limits – 30 MPH in Residential Zone
- Status: PENDING, Bond: #15393, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driver’s License – Required
- Status: PENDING, Bond: #15393, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
- Status: PENDING, Bond: #15393, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15393, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CHRISTENSEN, JOHNA DIANE
Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: JAIL SANCTION
Booking Date: 2025-10-22
Scheduled Release: 2025-10-24
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
STEARNS, RYAN SCOTT
Age: 25
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-22
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15390, CASH, $705, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Superintendent’s Speed Zone
- Status: PENDING, Bond: #15391, CASH OR SURETY, $280, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driver’s License – Required
- Status: PENDING, Bond: #15391, CASH OR SURETY, $280, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MARQUEZ RODRIGUEZ, MANUEL
Age: 34
Address: ETNA, WY
Booking: 2025-10-22
Released: 2025-10-22
Type: ICE HOLD
Arresting Agency: ICE
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.