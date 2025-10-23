Sweetwater County Arrest Report for October 23, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

DAVIS, DONELLE RACHEL

Age: 33

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-23

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15395, NO BOND, $0, Court: DISTRICT COURT

CARRIBOU, CHADWICK LOUIS

Age: 47

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-22

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 4th+ Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15394, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
    • Status: PENDING, Bond: #15394, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ACOSTA ACOSTA, BALTAZAR ARMANDO

Age: 44

Address: GRAND PRARIE, TX

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-22

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Maximum Speed Limits – 30 MPH in Residential Zone
    • Status: PENDING, Bond: #15393, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driver’s License – Required
    • Status: PENDING, Bond: #15393, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
    • Status: PENDING, Bond: #15393, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15393, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CHRISTENSEN, JOHNA DIANE

Age: 37

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: JAIL SANCTION

Booking Date: 2025-10-22

Scheduled Release: 2025-10-24

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

STEARNS, RYAN SCOTT

Age: 25

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-22

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15390, CASH, $705, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Superintendent’s Speed Zone
    • Status: PENDING, Bond: #15391, CASH OR SURETY, $280, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driver’s License – Required
    • Status: PENDING, Bond: #15391, CASH OR SURETY, $280, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MARQUEZ RODRIGUEZ, MANUEL

Age: 34

Address: ETNA, WY

Booking: 2025-10-22

Released: 2025-10-22

Type: ICE HOLD

Arresting Agency: ICE

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

