Sweetwater County Arrest Report for October 24, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MOODY, VINCENT LEE
Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-24
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15402, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15402, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Lighted Lamps and Illuminating Devices
- Status: PENDING, Bond: #15402, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15402, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
KIRKLAND, JASON LEE
Age: 32
Address: WAMSUTTER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-24
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15401, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BOEVERS, JONNIE LEE
Age: 32
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15398, CASH, $400, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15399, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DALEY, PRESLEE MARY
Age: 28
Address: SPANISH FORK, UT
Booking Type: HOLD FOR OTHER AGENCY
Booking Date: 2025-10-23
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Violation of Order of Protection (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #15400, NO BOND, $0, Court: OTHER
SMITH, KEONTE RASHAUN
Age: 27
Address: AUGUSTA, GA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-23
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
- Status: PENDING, Bond: #15397, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Exceed 75 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
- Status: PENDING, Bond: #15397, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15397, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
- Status: PENDING, Bond: #15397, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15397, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.