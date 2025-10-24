Sweetwater County Arrest Report for October 24, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MOODY, VINCENT LEE

Age: 23

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-24

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15402, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15402, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Lighted Lamps and Illuminating Devices
    • Status: PENDING, Bond: #15402, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15402, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

KIRKLAND, JASON LEE

Age: 32

Address: WAMSUTTER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-24

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15401, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

BOEVERS, JONNIE LEE

Age: 32

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-23

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15398, CASH, $400, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15399, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

DALEY, PRESLEE MARY

Age: 28

Address: SPANISH FORK, UT

Booking Type: HOLD FOR OTHER AGENCY

Booking Date: 2025-10-23

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Violation of Order of Protection (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #15400, NO BOND, $0, Court: OTHER

SMITH, KEONTE RASHAUN

Age: 27

Address: AUGUSTA, GA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-23

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
    • Status: PENDING, Bond: #15397, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Exceed 75 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
    • Status: PENDING, Bond: #15397, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15397, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
    • Status: PENDING, Bond: #15397, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15397, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

