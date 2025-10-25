Sweetwater County Arrest Report for October 25, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

BROOKS, DAKOTA JO

Age: 19

Address: RELIANCE, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-25

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15406, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

KULASKI, JADEN MCKENZIE

Age: 27

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-25

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15405, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT

MORRIS, KEVIN CHRISTOPHER

Age: 50

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-10-24

Scheduled Release: 2025-10-27

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Sexual Battery (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

RANGEL VENTURA, JUAN PEDRO

Age: 24

Address: PINEDALE, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-10-24

Arresting Agency: ICE

LAMOREAUX, KRISTOPHER ALBERT

Age: 42

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-24

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Aggravated Assault and Battery – Threatens to Use a Drawn Deadly Weapon (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #15403, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT

PARDAEV, GAYRATJON

Age: 42

Address: BROOKLYN, NY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2025-10-24

Scheduled Release: 2025-11-23

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Reckless Driving (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

