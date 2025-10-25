Sweetwater County Arrest Report for October 25, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
BROOKS, DAKOTA JO
Age: 19
Address: RELIANCE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-25
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15406, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
KULASKI, JADEN MCKENZIE
Age: 27
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-25
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15405, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT
MORRIS, KEVIN CHRISTOPHER
Age: 50
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-10-24
Scheduled Release: 2025-10-27
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Sexual Battery (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
RANGEL VENTURA, JUAN PEDRO
Age: 24
Address: PINEDALE, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-10-24
Arresting Agency: ICE
LAMOREAUX, KRISTOPHER ALBERT
Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-24
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Aggravated Assault and Battery – Threatens to Use a Drawn Deadly Weapon (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #15403, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
PARDAEV, GAYRATJON
Age: 42
Address: BROOKLYN, NY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2025-10-24
Scheduled Release: 2025-11-23
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Reckless Driving (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.