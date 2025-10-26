Sweetwater County Arrest Report for October 26, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
ROBINSON, DANIEL NORRIS
Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-26
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense (WRNT FTP)
- Status: PENDING, Bond: #15413, CASH, $270, Court: OTHER
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15414, CASH OR SURETY, $1425, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (1-5 MPH OVER)
- Status: PENDING, Bond: #15414, CASH OR SURETY, $1425, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Required Position and Method of Turning at Intersections – Right Turns
- Status: PENDING, Bond: #15414, CASH OR SURETY, $1425, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Following Too Closely – Sufficient Space For Overtaking Vehicle
- Status: PENDING, Bond: #15414, CASH OR SURETY, $1425, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Required Position and Method of Turning at Intersections – Two-Way Left Turns – Not Driving in Left Lane
- Status: PENDING, Bond: #15414, CASH OR SURETY, $1425, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LAWSON, SETH ROBERT
Age: 31
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-25
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Assault – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15412, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- False Imprisonment
- Status: PENDING, Bond: #15412, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Abandoning or Endangering Children – Endangering Child – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15412, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CRAIG, CLINTON
Age: 53
Address: WESTMINISTER, MA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-25
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15411, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT
MACEACHERN, EMMA GRACE
Age: 28
Address: LARAMIE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-25
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Criminal Trespass – Personal Communication
- Status: PENDING, Bond: #15410, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Intent and knowing cause bodlily injury to a peace officer
- Status: PENDING, Bond: #15410, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ROTH, GRAHAM
Age: 51
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-25
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Disturbing the Peace
- Status: PENDING, Bond: #15409, CASH OR SURETY, $450, Court: GR MUNICIPAL COURT
RUIZ, JORGE ARMANDO
Age: 36
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-25
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Interference with Peace Officer – Intent and knowing att to cause bodlily injury to a peace officer
- Status: PENDING, Bond: #15408, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) – 3rd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15408, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
- Status: PENDING, Bond: #15408, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driver’s License – Required
- Status: PENDING, Bond: #15408, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15408, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ZITTRITSCH, JORDAN KAY
Age: 26
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-25
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Interference with Peace Officer – Intent and knowing cause bodlily injury to a peace officer, 3 counts
- Status: PENDING, Bond: #15407, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Breach of Peace
- Status: PENDING, Bond: #15407, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.