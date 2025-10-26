Sweetwater County Arrest Report for October 26, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

ROBINSON, DANIEL NORRIS

Age: 23

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-26

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense (WRNT FTP)
    • Status: PENDING, Bond: #15413, CASH, $270, Court: OTHER
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15414, CASH OR SURETY, $1425, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (1-5 MPH OVER)
    • Status: PENDING, Bond: #15414, CASH OR SURETY, $1425, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Required Position and Method of Turning at Intersections – Right Turns
    • Status: PENDING, Bond: #15414, CASH OR SURETY, $1425, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Following Too Closely – Sufficient Space For Overtaking Vehicle
    • Status: PENDING, Bond: #15414, CASH OR SURETY, $1425, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Required Position and Method of Turning at Intersections – Two-Way Left Turns – Not Driving in Left Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15414, CASH OR SURETY, $1425, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

LAWSON, SETH ROBERT

Age: 31

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-25

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Domestic Assault – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15412, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • False Imprisonment
    • Status: PENDING, Bond: #15412, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Abandoning or Endangering Children – Endangering Child – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15412, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CRAIG, CLINTON

Age: 53

Address: WESTMINISTER, MA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-25

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15411, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT

MACEACHERN, EMMA GRACE

Age: 28

Address: LARAMIE, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-25

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Criminal Trespass – Personal Communication
    • Status: PENDING, Bond: #15410, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Intent and knowing cause bodlily injury to a peace officer
    • Status: PENDING, Bond: #15410, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ROTH, GRAHAM

Age: 51

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-25

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Disturbing the Peace
    • Status: PENDING, Bond: #15409, CASH OR SURETY, $450, Court: GR MUNICIPAL COURT

RUIZ, JORGE ARMANDO

Age: 36

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-25

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Interference with Peace Officer – Intent and knowing att to cause bodlily injury to a peace officer
    • Status: PENDING, Bond: #15408, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) – 3rd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15408, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
    • Status: PENDING, Bond: #15408, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driver’s License – Required
    • Status: PENDING, Bond: #15408, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15408, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ZITTRITSCH, JORDAN KAY

Age: 26

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-25

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Interference with Peace Officer – Intent and knowing cause bodlily injury to a peace officer, 3 counts
    • Status: PENDING, Bond: #15407, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Breach of Peace
    • Status: PENDING, Bond: #15407, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

