Sweetwater County Arrest Report for October 27, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

WEIDMAN, HARRISON PARKER

Age: 28

Address: MEDFORD, OR

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-26

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense (WRNT PR)
    • Status: PENDING, Bond: #15421, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER

RANEY, PATRICK JEREMIAH

Age: 65

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-26

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15418, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

WAY, JAMES ALAN

Age: 42

Address: RAWLINS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-26

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Child Passenger – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15417, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SKILES, PRYCE ALLYN

Age: 18

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-26

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense, 2 counts
    • Status: PENDING, Bond: #15415, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Aggravated Assault and Battery – Causes or Attempts to Cause Serious Bodily Injury
    • Status: PENDING, Bond: #15415, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MILBURN, ALEXI DAWN

Age: 42

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2025-10-26

Released: 2025-10-26

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: SCSO

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Container in Moving Vehicle, 4 counts
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15416, CASH OR SURETY, $1700, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

