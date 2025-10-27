Sweetwater County Arrest Report for October 27, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
WEIDMAN, HARRISON PARKER
Age: 28
Address: MEDFORD, OR
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-26
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense (WRNT PR)
- Status: PENDING, Bond: #15421, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER
RANEY, PATRICK JEREMIAH
Age: 65
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15418, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
WAY, JAMES ALAN
Age: 42
Address: RAWLINS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-26
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Child Passenger – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15417, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SKILES, PRYCE ALLYN
Age: 18
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense, 2 counts
- Status: PENDING, Bond: #15415, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Aggravated Assault and Battery – Causes or Attempts to Cause Serious Bodily Injury
- Status: PENDING, Bond: #15415, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MILBURN, ALEXI DAWN
Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2025-10-26
Released: 2025-10-26
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: SCSO
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Container in Moving Vehicle, 4 counts
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15416, CASH OR SURETY, $1700, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.