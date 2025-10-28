Sweetwater County Arrest Report for October 28, 2025

Sweetwater County Arrest Report for October 28, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

DIAZ, KIERSTEN MARIE

Age: 32

Address: WAMSUTTER, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-27

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15426, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
    • Status: PENDING, Bond: #15426, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Child Abuse – Victim <16, Actor Inflicts Mental Injury
    • Status: PENDING, Bond: #15426, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ZIMMERMAN, DANIEL MADISON

Age: 18

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-27

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Criminal Trespass-Generally
    • Status: PENDING, Bond: #15425, CASH OR SURETY, $260, Court: RS MUNICIPAL COURT

LAMBERT, KIM MARIE

Age: 55

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-27

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15427, CASH OR SURETY, $1100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Head Lamps – Motor Vehicle
    • Status: PENDING, Bond: #15427, CASH OR SURETY, $1100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Adorable Adoptables: Kratos, Nova, Daytona

Adorable Adoptables: Kratos, Nova, Daytona

Star Valley Rolls Past Green River in Regular-Season Finale

Star Valley Rolls Past Green River in Regular-Season Finale

Sweetwater County Swim Teams Make Waves in Conference Championship Meets

Sweetwater County Swim Teams Make Waves in Conference Championship Meets

Wheeler Leads Sweetwater County at 4A State Cross Country

Wheeler Leads Sweetwater County at 4A State Cross Country