Sweetwater County Arrest Report for October 28, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
DIAZ, KIERSTEN MARIE
Age: 32
Address: WAMSUTTER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-27
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15426, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
- Status: PENDING, Bond: #15426, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Child Abuse – Victim <16, Actor Inflicts Mental Injury
- Status: PENDING, Bond: #15426, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ZIMMERMAN, DANIEL MADISON
Age: 18
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-27
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Criminal Trespass-Generally
- Status: PENDING, Bond: #15425, CASH OR SURETY, $260, Court: RS MUNICIPAL COURT
LAMBERT, KIM MARIE
Age: 55
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-27
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15427, CASH OR SURETY, $1100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Head Lamps – Motor Vehicle
- Status: PENDING, Bond: #15427, CASH OR SURETY, $1100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.