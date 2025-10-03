Sweetwater County Arrest Report for October 3, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

BRAIN, GWEN EILEEN

Age: 65

Address: BROWNSVILLE, CA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-02

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
    • Status: PENDING, Bond: #15267, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SEVILLE, WILLIAM DAVID

Age: 57

Address: LARGO, FL

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-02

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15266, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

