Sweetwater County Arrest Report for October 3, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
BRAIN, GWEN EILEEN
Age: 65
Address: BROWNSVILLE, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-02
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
- Status: PENDING, Bond: #15267, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SEVILLE, WILLIAM DAVID
Age: 57
Address: LARGO, FL
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-02
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15266, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.