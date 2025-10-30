Sweetwater County Arrest Report for October 30, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

HERNANDEZ TORRES, JOSSUE

Age: 39

Address: GRAND PRAIRIE, TX

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-10-29

Arresting Agency: ICE

Charges:

BROWN, KELSEY DEXTER

Age: 45

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-29

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15432, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT

TRINIDAD ALVARADO, ALBA

Age: 45

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-29

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15431, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Turning Movements and Required Signals – Safely
    • Status: PENDING, Bond: #15431, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Windshields and Wipers – Obstructed View
    • Status: PENDING, Bond: #15431, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: #15431, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER

HERNANDEZ, DAKOTA NASH

Age: 27

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-29

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15430, CASH OR SURETY, $1135, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage-2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15430, CASH OR SURETY, $1135, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

