Sweetwater County Arrest Report for October 30, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
HERNANDEZ TORRES, JOSSUE
Age: 39
Address: GRAND PRAIRIE, TX
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-10-29
Arresting Agency: ICE
Charges:
BROWN, KELSEY DEXTER
Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-29
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15432, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT
TRINIDAD ALVARADO, ALBA
Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-29
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15431, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Turning Movements and Required Signals – Safely
- Status: PENDING, Bond: #15431, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Windshields and Wipers – Obstructed View
- Status: PENDING, Bond: #15431, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: #15431, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER
HERNANDEZ, DAKOTA NASH
Age: 27
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-29
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #15430, CASH OR SURETY, $1135, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage-2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15430, CASH OR SURETY, $1135, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.