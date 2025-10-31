Sweetwater County Arrest Report for October 31, 2025

Sweetwater County Arrest Report for October 31, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

GREENE, JAMES GAGE

Age: 20

Address: EVANSTON, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-30

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #15433, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

GARWOOD, MATTHEW ERIC

Age: 47

Address: WAMSUTTER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-30

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Criminal Trespass – Personal Communication
    • Status: PENDING, Bond: #15436, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

WALK, CHARLES WILLIAM

Age: 50

Address: GILLETTE, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-30

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #15439, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15438, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

REVERE, GARRETT STANLEY

Age: 43

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-30

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driver’s License – Required
    • Status: PENDING, Bond: #15440, CASH OR SURETY, $1300, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15440, CASH OR SURETY, $1300, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15440, CASH OR SURETY, $1300, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Controlled Substance (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #15441, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

JORDAN, KARTER DOUGLAS

Age: 23

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-31

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Youthful Offender – Alcohol of 0.02% or More -1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15442, CASH OR SURETY, $1300, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Visibility Distance
    • Status: PENDING, Bond: #15442, CASH OR SURETY, $1300, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Carrying and Displaying Driver’s License
    • Status: PENDING, Bond: #15442, CASH OR SURETY, $1300, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15442, CASH OR SURETY, $1300, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

