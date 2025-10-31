Sweetwater County Arrest Report for October 31, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
GREENE, JAMES GAGE
Age: 20
Address: EVANSTON, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-30
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #15433, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GARWOOD, MATTHEW ERIC
Age: 47
Address: WAMSUTTER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-30
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Criminal Trespass – Personal Communication
- Status: PENDING, Bond: #15436, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WALK, CHARLES WILLIAM
Age: 50
Address: GILLETTE, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-30
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #15439, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15438, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
REVERE, GARRETT STANLEY
Age: 43
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-30
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driver’s License – Required
- Status: PENDING, Bond: #15440, CASH OR SURETY, $1300, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15440, CASH OR SURETY, $1300, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15440, CASH OR SURETY, $1300, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Controlled Substance (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #15441, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
JORDAN, KARTER DOUGLAS
Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-31
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Youthful Offender – Alcohol of 0.02% or More -1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15442, CASH OR SURETY, $1300, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Visibility Distance
- Status: PENDING, Bond: #15442, CASH OR SURETY, $1300, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Carrying and Displaying Driver’s License
- Status: PENDING, Bond: #15442, CASH OR SURETY, $1300, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15442, CASH OR SURETY, $1300, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.