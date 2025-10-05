Sweetwater County Arrest Report for October 5, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
THOMAS, SEAN DEAN
Age: 53
Address: FARSON, WY
Booking Type: SENTENCED WORK RELEASE
Booking Date: 2025-10-04
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- False Swearing (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT CO
PEREA ARGUELLO, RICARDO JOSE
Age: 38
Address: WEST VALLEY CITY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-10-04
Arresting Agency: ICE
SMITH, BETHANY JANINE
Age: 34
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-04
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15276, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ANDERSON, CHEYANNE
Age: 31
Address: SALEM, OR
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-04
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI – Child Passenger – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15274, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CRUZ, JEFFREY LINN
Age: 61
Address: LAKEWOOD, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-04
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Hit and Run-Property Unattended
- Status: PENDING, Bond: #15275, CASH OR SURETY, $1260, Court: RS MUNICIPAL COURT
- DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15275, CASH OR SURETY, $1260, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.