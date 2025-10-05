Sweetwater County Arrest Report for October 5, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

THOMAS, SEAN DEAN

Age: 53

Address: FARSON, WY

Booking Type: SENTENCED WORK RELEASE

Booking Date: 2025-10-04

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • False Swearing (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT CO

PEREA ARGUELLO, RICARDO JOSE

Age: 38

Address: WEST VALLEY CITY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-10-04

Arresting Agency: ICE

SMITH, BETHANY JANINE

Age: 34

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-04

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15276, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ANDERSON, CHEYANNE

Age: 31

Address: SALEM, OR

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-04

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI – Child Passenger – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15274, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CRUZ, JEFFREY LINN

Age: 61

Address: LAKEWOOD, CA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-04

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Hit and Run-Property Unattended
    • Status: PENDING, Bond: #15275, CASH OR SURETY, $1260, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15275, CASH OR SURETY, $1260, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

