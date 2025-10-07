Sweetwater County Arrest Report for October 7, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MALM, KIMBERLY ANN
Age: 38
Address: ROCK SPRINGS, WY
Advertisement - Story continues below...
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-10-06
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Controlled Substance (BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #15283, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
- Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
- Status: PENDING, Bond: #15284, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #15284, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.