Sweetwater County Arrest Report for October 7, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MALM, KIMBERLY ANN

Age: 38

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-10-06

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Controlled Substance (BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #15283, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
  • Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
    • Status: PENDING, Bond: #15284, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15284, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

