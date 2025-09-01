Sweetwater County Arrest Report for September 1, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
FISHER, GASTENEAU
Age: 32
Address: GLACIER, MT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-31
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Driver’s License – Required
- Status: PENDING, Bond: #15053, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Exceed 70 Mph On Prmry/Scndry (6+ Mph Over) Hwy
- Status: PENDING, Bond: #15053, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15053, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15053, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15053, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BARNSON, TONY JOHN
Age: 41
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-01
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUS (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15062, CASH OR SURETY, $2000, Court: GR MUNICIPAL COURT
VILLASMIL CASTELLANO, YANI A
Age: 49
Address: CHICAGO, IL
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-31
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: OTHER
ZAMORA GALINDO, LUCIA
Age: 57
Address: CHICAGO, IL
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-08-31
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: OTHER
SHAW, NATHAN NATHAN
Age: 46
Address: IDA, LA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-31
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15051, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15051, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Defraud Drug/Alcohol Test – Possess Adulterants – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15051, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn
- Status: PENDING, Bond: #15051, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15051, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
KOSTER, DAVID ALLEN
Age: 59
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-31
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15060, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15060, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15060, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WAGNER, RYAN JAMES
Age: 32
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-31
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Driver’s License – Required (WRNT FTP)
- Status: PENDING, Bond: #15050, CASH, $515, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MORENO, HECTOR MIGUEL
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-08-31
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Resisting Arrest or Interfering with Lawful Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15061, CASH OR SURETY, $730, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Drunk in Public – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15061, CASH OR SURETY, $730, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Riot and Breach of Peace – Verbal – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15061, CASH OR SURETY, $730, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.