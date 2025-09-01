Sweetwater County Arrest Report for September 1, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

FISHER, GASTENEAU

Age: 32

Address: GLACIER, MT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-31

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Driver’s License – Required
    • Status: PENDING, Bond: #15053, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Exceed 70 Mph On Prmry/Scndry (6+ Mph Over) Hwy
    • Status: PENDING, Bond: #15053, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15053, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15053, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15053, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

BARNSON, TONY JOHN

Age: 41

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-01

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUS (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15062, CASH OR SURETY, $2000, Court: GR MUNICIPAL COURT

VILLASMIL CASTELLANO, YANI A

Age: 49

Address: CHICAGO, IL

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-31

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: OTHER

ZAMORA GALINDO, LUCIA

Age: 57

Address: CHICAGO, IL

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-08-31

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: OTHER

SHAW, NATHAN NATHAN

Age: 46

Address: IDA, LA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-31

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15051, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15051, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Defraud Drug/Alcohol Test – Possess Adulterants – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15051, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn
    • Status: PENDING, Bond: #15051, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15051, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

KOSTER, DAVID ALLEN

Age: 59

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-31

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15060, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15060, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15060, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

WAGNER, RYAN JAMES

Age: 32

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-31

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Driver’s License – Required (WRNT FTP)
    • Status: PENDING, Bond: #15050, CASH, $515, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MORENO, HECTOR MIGUEL

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-08-31

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Resisting Arrest or Interfering with Lawful Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15061, CASH OR SURETY, $730, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Drunk in Public – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15061, CASH OR SURETY, $730, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Riot and Breach of Peace – Verbal – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15061, CASH OR SURETY, $730, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

