Sweetwater County Arrest Report for September 10, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
REOLLE, JEREMY RANDALL
Age: 27
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-09
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #15131, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 3rd+ Offense (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #15131, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #15131, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MARTINEZ, ERIC RUDOLPH
Age: 52
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-09
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) – 3rd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15130, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15130, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
- Status: PENDING, Bond: #15130, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Turning Movements and Required Signals – Safely
- Status: PENDING, Bond: #15130, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
FALL, EDWARD LEWIS
Age: 36
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-09
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Strangulation of Household Member – Pressure on Neck or Throat (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #15125, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
MIERA, JIM RAY
Age: 26
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-09
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15116, CASH OR SURETY, $3050, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15116, CASH OR SURETY, $3050, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15116, CASH OR SURETY, $3050, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15116, CASH OR SURETY, $3050, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CABALLERO, ALEX
Age: 28
Booking: 2025-09-09
Released: 2025-09-09
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #15126, CASH, $1000, Court: OTHER
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.