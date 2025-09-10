Sweetwater County Arrest Report for September 10, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

REOLLE, JEREMY RANDALL

Age: 27

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-09

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams - 3rd+ Offense (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #15131, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 3rd+ Offense (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #15131, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #15131, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MARTINEZ, ERIC RUDOLPH

Age: 52

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-09

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) – 3rd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15130, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15130, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
    • Status: PENDING, Bond: #15130, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Turning Movements and Required Signals – Safely
    • Status: PENDING, Bond: #15130, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

FALL, EDWARD LEWIS

Age: 36

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-09

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Strangulation of Household Member – Pressure on Neck or Throat (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #15125, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT

MIERA, JIM RAY

Age: 26

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-09

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15116, CASH OR SURETY, $3050, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15116, CASH OR SURETY, $3050, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15116, CASH OR SURETY, $3050, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15116, CASH OR SURETY, $3050, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CABALLERO, ALEX

Age: 28

Booking: 2025-09-09

Released: 2025-09-09

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #15126, CASH, $1000, Court: OTHER

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

