Sweetwater County Arrest Report for September 11, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
AULBACH, MATTHEW JAMES
Age: 45
Address: SALT LAKE CITY, UT
Booking: 2025-09-10
Released: 2025-09-10
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Aggravated Assault and Battery – Threatens to Use a Drawn Deadly Weapon, 2 counts (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #15132, CASH OR SURETY, $75000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DEBEJAR, NANCY
Age: 67
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-11
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15133, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.