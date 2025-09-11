Sweetwater County Arrest Report for September 11, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

AULBACH, MATTHEW JAMES

Age: 45

Address: SALT LAKE CITY, UT

Booking: 2025-09-10

Released: 2025-09-10

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Aggravated Assault and Battery – Threatens to Use a Drawn Deadly Weapon, 2 counts (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #15132, CASH OR SURETY, $75000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


DEBEJAR, NANCY

Age: 67

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-11

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15133, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

