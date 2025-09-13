Sweetwater County Arrest Report for September 13, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

TREKELL, PAMELA LYNN

Age: 66

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-12

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15145, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

GLENN, STEFAN ALLAN

Age: 37

Address: DUNCAN, OK

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-12

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15144, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15144, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15144, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

HERNANDEZ GOMEZ, NAHUM GONZALO

Age: 25

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-09-12

Arresting Agency: SCSO

RANGEL VENTURA, LEOBARDO

Age: 33

Address: PINEDALE, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-09-12

Arresting Agency: ICE

SHINE, JADEN LUCAS

Age: 22

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-12

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Property Destruction and Defacement – < $1000 (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #15141, CASH, $100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

