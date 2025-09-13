Sweetwater County Arrest Report for September 13, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
TREKELL, PAMELA LYNN
Age: 66
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-12
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15145, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GLENN, STEFAN ALLAN
Age: 37
Address: DUNCAN, OK
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-12
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15144, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15144, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15144, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HERNANDEZ GOMEZ, NAHUM GONZALO
Age: 25
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-09-12
Arresting Agency: SCSO
RANGEL VENTURA, LEOBARDO
Age: 33
Address: PINEDALE, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-09-12
Arresting Agency: ICE
SHINE, JADEN LUCAS
Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-12
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Property Destruction and Defacement – < $1000 (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #15141, CASH, $100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.