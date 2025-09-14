Sweetwater County Arrest Report for September 14, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
BLUST, RICHARD CHARLES
Age: 72
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15147, CASH OR SURETY, $1350, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15147, CASH OR SURETY, $1350, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15147, CASH OR SURETY, $1350, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Required Position and Method of Turning at Intersections – Left Turns
- Status: PENDING, Bond: #15147, CASH OR SURETY, $1350, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
PEREZ CORTEZ, ANTONIA
Age: 50
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-09-13
Arresting Agency: SCSO
NADYRBEKOV, NARDIN
Age: 29
Address: SPRING VALLEY, NY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2025-09-13
Arresting Agency: SCSO
ROCCABRUNA, AMBER LEIGH
Age: 46
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-13
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Physical Control – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15146, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15146, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.