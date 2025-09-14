Sweetwater County Arrest Report for September 14, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

BLUST, RICHARD CHARLES

Age: 72

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-13

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15147, CASH OR SURETY, $1350, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15147, CASH OR SURETY, $1350, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15147, CASH OR SURETY, $1350, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Required Position and Method of Turning at Intersections – Left Turns
    • Status: PENDING, Bond: #15147, CASH OR SURETY, $1350, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

PEREZ CORTEZ, ANTONIA

Age: 50

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-09-13

Arresting Agency: SCSO

NADYRBEKOV, NARDIN

Age: 29

Address: SPRING VALLEY, NY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2025-09-13

Arresting Agency: SCSO

ROCCABRUNA, AMBER LEIGH

Age: 46

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-13

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Physical Control – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15146, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15146, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

