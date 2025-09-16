Sweetwater County Arrest Report for September 16, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
GRABUSNIC, CRAIG MATTHEW
Age: 39
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-16
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15157, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
GUTIERREZ, JOHN JUNIOR
Age: 45
Address: SCOTTSBLUFF, NE
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-15
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15156, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15156, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Littering
- Status: PENDING, Bond: #15156, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Windshields and Wipers – Obstructed View
- Status: PENDING, Bond: #15156, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Tires – 1 or More Unsafe
- Status: PENDING, Bond: #15156, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WEMPEN, ARHEN TAYLOR
Age: 30
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-15
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 3rd+ Offense (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #15154, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GLADUE, JASMINE MARIE
Age: 34
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-15
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #15151, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Contact – Rude/Insolent/Angry Touches Without Injury (WRNT FTP)
- Status: PENDING, Bond: #15150, CASH, $220, Court: OTHER
IRWIN, DAPHANE MARIE
Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED WEEKEND RELEASE
Booking Date: 2025-09-15
Scheduled Release: 2025-09-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Physical Control – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT
MCRAE, MARIO NATHANIEL
Age: 41
Address: ST AUGUSTINE, FL
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2025-09-15
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Simple Battery (WRNT FTP)
- Status: PENDING, Bond: #15153, CASH, $14101, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15152, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT
STEPHENS, APRIL JANETTE
Age: 35
Address: GREEN RIVER, WY
Booking: 2025-09-15
Released: 2025-09-16
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: GRPD
- DWUI of Alcohol .08 or Greater
- Status: PENDING, Bond: #15155, CASH OR SURETY, $900, Court: GR MUNICIPAL COURT
- Open Container
- Status: PENDING, Bond: #15155, CASH OR SURETY, $900, Court: GR MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.