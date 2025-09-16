Sweetwater County Arrest Report for September 16, 2025

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

GRABUSNIC, CRAIG MATTHEW

Age: 39

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-16

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15157, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

GUTIERREZ, JOHN JUNIOR

Age: 45

Address: SCOTTSBLUFF, NE

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-15

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15156, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15156, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Littering
    • Status: PENDING, Bond: #15156, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Windshields and Wipers – Obstructed View
    • Status: PENDING, Bond: #15156, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Tires – 1 or More Unsafe
    • Status: PENDING, Bond: #15156, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

WEMPEN, ARHEN TAYLOR

Age: 30

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-15

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams - 3rd+ Offense (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #15154, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

GLADUE, JASMINE MARIE

Age: 34

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-15

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #15151, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Contact – Rude/Insolent/Angry Touches Without Injury (WRNT FTP)
    • Status: PENDING, Bond: #15150, CASH, $220, Court: OTHER

IRWIN, DAPHANE MARIE

Age: 42

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED WEEKEND RELEASE

Booking Date: 2025-09-15

Scheduled Release: 2025-09-18

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Physical Control – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT

MCRAE, MARIO NATHANIEL

Age: 41

Address: ST AUGUSTINE, FL

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2025-09-15

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Simple Battery (WRNT FTP)
    • Status: PENDING, Bond: #15153, CASH, $14101, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15152, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT

STEPHENS, APRIL JANETTE

Age: 35

Address: GREEN RIVER, WY

Booking: 2025-09-15

Released: 2025-09-16

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: GRPD

  • DWUI of Alcohol .08 or Greater
    • Status: PENDING, Bond: #15155, CASH OR SURETY, $900, Court: GR MUNICIPAL COURT
  • Open Container
    • Status: PENDING, Bond: #15155, CASH OR SURETY, $900, Court: GR MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

